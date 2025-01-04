Eskişehir'de Aniden Bastıran Sağanak Yağış Vatandaşları Etkiledi

Eskişehir'de aniden etkili olan gök gürültülü sağanak yağış zorluk yaşatırken, sokağa şemsiyesi olmadan çıkan vatandaşların ise yağmurdan korunmak için dükkan önlerine sığındığı görüldü.

Aniden bastıran sağanak yağış karşısında vatandaşlar koşarak kapalı alanlara girmeye çalışırken, krizi fırsata çevirmek isteyen esnaf ve şemsiye satıcıları ise caddeler üzerinde şemsiye satışına başladı. Sokağa şemsiyesiz çıkanlar şiddetli yağışa karşı şapkalarıyla önlem alırken, bazı vatandaşların ise ellerindeki şal ve poşetlerle ıslanmaktan korunmaya çalıştığı görüldü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan hava tahminine göre, Eskişehir'de gök gürültülü ve aralıklı sağanak yağışlı havanın gün içinde yer yer olması bekleniyor. - ESKİŞEHİR