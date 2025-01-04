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Eskişehir'de Aniden Bastıran Sağanak Yağış Vatandaşları Etkiledi

Eskişehir'de Aniden Bastıran Sağanak Yağış Vatandaşları Etkiledi
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Eskişehir'de aniden etkili olan gök gürültülü sağanak yağış, vatandaşları zor durumda bıraktı. Şemsiyesi olmayanlar dükkan önlerine sığınırken, esnaf ve şemsiye satıcıları bu durumu fırsata çevirdi.

Eskişehir'de aniden etkili olan gök gürültülü sağanak yağış zorluk yaşatırken, sokağa şemsiyesi olmadan çıkan vatandaşların ise yağmurdan korunmak için dükkan önlerine sığındığı görüldü.

Aniden bastıran sağanak yağış karşısında vatandaşlar koşarak kapalı alanlara girmeye çalışırken, krizi fırsata çevirmek isteyen esnaf ve şemsiye satıcıları ise caddeler üzerinde şemsiye satışına başladı. Sokağa şemsiyesiz çıkanlar şiddetli yağışa karşı şapkalarıyla önlem alırken, bazı vatandaşların ise ellerindeki şal ve poşetlerle ıslanmaktan korunmaya çalıştığı görüldü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan hava tahminine göre, Eskişehir'de gök gürültülü ve aralıklı sağanak yağışlı havanın gün içinde yer yer olması bekleniyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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