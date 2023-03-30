Üye Girişi
Haberi Paylaş
Eskişehir'de aniden bastıran kar yağışı etkili oldu

Eskişehir'de aniden bastıran kar yağışı etkili oldu

Yerel Haberler

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nün Eskişehir için soğuk hava ve kar uyarısının ardından kentte öğleden sonra beklenen kar yağışı etkili oldu.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nün Eskişehir için soğuk hava ve kar uyarısının ardından kentte öğleden sonra beklenen kar yağışı etkili oldu.

Haftaya sıcak havayla başlayan Eskişehir'de hava sıcaklığının bir anda 2 dereceye kadar düşmesiyle birlikte soğuk ve kar yağışı etkili oldu. Eskişehir kent merkezinde öğleden sonra başlayan kar yağışı vatandaşlara zor anlar yaşattı. Vatandaşlar, aniden bastıran kar yağışından korunmak için şemsiyelerini açtığı görülürken, bazı vatandaşlar ise dükkanların tentelerinin altına sığındı. Mart ayının son günlerinde etkili olan kar yağışı güzel görüntüler ortaya çıkardı. - ESKİŞEHİR

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Eskişehir Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title