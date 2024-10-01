Üye Girişi
Haberler

Eskişehir'de Akademik Yıl İçin Güvenlik Toplantısı

Eskişehir'de Akademik Yıl İçin Güvenlik Toplantısı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, 2024-2025 Akademik Yılı Üniversite Güvenlik Koordinasyon Toplantısı'nda, üniversitelerde güvenli bir eğitim ortamı sağlamak için alınacak tedbirleri değerlendirdi.

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy'un başkanlığında gerçekleştirilen 2024-2025 Akademik Yılı Üniversite Güvenlik Koordinasyon Toplantısı'nda güvenli ve huzurlu bir eğitim öğretim yılı geçirilmesi için alınacak tedbirler değerlendirildi.

Toplantıda konuşan Vali Aksoy, üniversitelerin huzuru ve güvenliği için yapılması gereken çalışmaların iş birliği çerçevesinde planlanacağını belirterek, "Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin daha güvenli ve huzurlu bir eğitim öğretim yılı geçirmesi için gereken bütün tedbirleri hep birlikte alacağız. İlimizde birbirinden değerli 3 üniversitemiz bulunmaktadır. Bu çerçevede, üniversiteler ile üniversitelere bağlı yükseköğretim kurumlarında, yurtlarda ve üniversite çevresinde meydana gelebilecek olaylara karşı gerekli güvenlik tedbirlerinin alınması ile huzurlu bir eğitim ortamının devam ettirilmesi için yapılacak çalışmaları değerlendireceğiz. Yeni akademik yılın rahat ve huzurlu bir şekilde hem öğrencilerimiz hem üniversitelerimiz açısından başarılı bir şekilde geçmesini temenni ediyorum" dedi.

Toplantıda, üniversitelerin çevresi ve öğrenci güvenliğine yönelik yapılması gerekenler hakkında detaylı değerlendirmeler yapıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Yerel Haberler Hüseyin Aksoy Güvenlik Politika Eğitim Yerel

İsrail'den Lübnan'a 'Kuzeyin Okları' operasyonu! ABD işgale tam destek verdi, İran'ı açık açık uyardı

İsrail'den "Kuzeyin Okları" harekatı! Ordu Lübnan'a karadan girdi

 Lübnan'a harekat başlatan İsrail gece yarısı Şam'ı da vurdu! Art arda patlamalar yaşandı

Lübnan'a harekat devam ederken başka bir ülkeyi daha vurdular

 Kabine sonrası Bakan Işıkhan'dan emekli maaşı açıklaması: Çalışmalarımız başladı

Kabine sonrası Bakan Işıkhan'dan emekli maaşı açıklaması
Narin'in babası katil olarak şüphelendiği ismi açıkladı: O adam canidir

Narin'in babası katil olarak şüphelendiği ismi açıkladı: O adam canidir
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa maçı ne zaman? Beşiktaş Frankfurt maçı saat kaçta, hangi kanalda? RIGAS- GALATASARAY UEFA MAÇI SAAT KAÇTA? Galatasaray UEFA maçı ne zaman? Aris Midea-Türk Telekom maçı ne zaman? Aris Midea-Türk Telekom maçı saat kaçta, hangi kanalda? KIZILCIK ŞERBETİ 70. BÖLÜM FRAGMAN! Kızılcık Şerbeti 70. bölüm 2. fragmanı izle! Kızılcık Şerbeti yeni bölümde neler olacak? 28 Ekim yarım gün mü? 29 Ekim resmi tatil mi? 28- 29 Ekim hangi güne denk geliyor? Tarihte bugün ne oldu? 1 Ekim tarihinde dünyada neler oldu? 1 Ekim hangi burç? Ekim'de doğanlar hangi burç oluyor? BİM AKTÜEL KATALOĞU 1 EKİM Bim'de hangi aktüel ürünler var? 1 Ekim Salı günü Bim'e hangi ürünler gelecek? GÜNCEL ALTIN FİYATLARI | Çeyrek altın yükseldi mi, ne kadar? 1 Ekim altın fiyatları yükseldi mi? Son dakika: Emekli maaşı ne kadar olacak? Emekli maaşına zam yapılacak mı? Kobra Murat kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Kobra Murat kaç yaşında, nereli? Kobra Murat biyografisi!
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });