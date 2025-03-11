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Eskişehir'de Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'nden Çocuklarla İftar

Eskişehir'de Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'nden Çocuklarla İftar
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Eskişehir Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Orhan Bayrak, Anadolu Çocuk Evi'nde kalan çocuklarla iftar yemeğinde bir araya geldi. Etkinlik, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'nün sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

Eskişehir Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Orhan Bayrak ve kurum yetkilile iftar yemeğinde çocuklarla bir araya geldi.

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü yetkilileri Anadolu Çocuk Evi'nde kalan çocuklarla iftar yaptı. İftar sırasında ortaya çıkan renkli kareler Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'nün resmi sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. Programa Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Orhan Bayrak, İl Müdür Yardımcısı Bahadır Sarı, ÇEKOM Müdürü Alper Mehmet Çevik ve beraberinde Zeynep Gündüver, İlkay Aksoy ve Firdevs Kocatürk katılım sağladı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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