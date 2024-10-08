Eskişehir'de Aile ve Sosyal Hizmetler Toplantısı Gerçekleşti

Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nce gerçekleştirilen toplantıda yürütülen hizmetlerle ilgili değerlendirmeler yapıldı.

Toplantı, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Orhan Bayrak'ın başkanlığında gerçekleştirildi. Düzenlenen toplantıda Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı kuruluşlarda yürütülen hizmetlere yönelik izlemeler ve değerlendirmeler yapıldı. Karşılıklı görüş alışverişlerinin yapıldığı toplantıya il müdür yardımcıları ve şube müdürleri katılım sağladı. - ESKİŞEHİR