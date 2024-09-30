Eskişehir'de Aile Odaklı Hizmetler Toplantısı Düzenlendi

Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, korunma ve bakım altındaki çocukların aile odaklı hizmetlerden faydalandırılmasına ilişkin toplantı düzenledi.

Toplantı, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bahadır Sarı başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda birçok konu hakkında değerlendirmeler yapıldı. Komisyon toplantısında özellikle korunma ve bakım altındaki 0-6 yaş grubu çocukların kuruluş bakımının sonlandırılması ve aile odaklı hizmetlerden faydalandırılmasına ilişkin konular üzerinde duruldu. - ESKİŞEHİR