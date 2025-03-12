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Eskişehir'de Aile Hayatı Eğitimi Düzenlendi

Eskişehir'de Aile Hayatı Eğitimi Düzenlendi
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Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, 'Sosyal Ekonomik Destek' hizmetinden yararlanan aileler için 'Evlilik ve Aile Hayatı' konulu eğitim düzenledi. Eğitim, '2025 Aileyılı' çalışmaları kapsamında gerçekleştirildi.

Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nce, 'Sosyal Ekonomik Destek' hizmetinden yararlanan ailelere yönelik 'Evlilik ve Aile Hayatı' konulu eğitim düzenlendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün '2025 #Aileyılı' çalışmaları sürüyor. Bu çerçevede, Tepebaşı Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü ekiplerince 'Evlilik ve Aile Hayatı' konulu bir eğitim gerçekleştirildi. Eğitime, 'Sosyal Ekonomik Destek' hizmetinden yararlanan aileler katılım sağladı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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