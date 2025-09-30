Eskişehir'de Ağustos Ayında İhracat ve İthalat Verileri Açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK); Eskişehir'de ağustos ayında genel ticaret sistemine göre ihracatın 139 milyon 742 bin dolar, ithalatın ise 111 milyon 974 bin dolar olarak gerçekleştiğini açıkladı.

TÜİK, 'Dış Ticaret İstatistikleri, Ağustos 2025' verilerini yayımladı. Paylaşılan bilgilere göre, yurt genelinde ağustos ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 1,2, ithalat yüzde 3,9 azaldı. Eskişehir'de ise ağustos ayında genel ticaret sistemine göre ihracatın 139 milyon 742 bin dolar, ithalatın da 111 milyon 974 bin dolar olarak gerçekleştiği belirtildi. - ESKİŞEHİR