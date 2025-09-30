Haberler

Eskişehir'de Ağustos Ayında İhracat ve İthalat Verileri Açıklandı

TÜİK, Eskişehir'de ağustos ayında ihracatın 139 milyon 742 bin dolar, ithalatın ise 111 milyon 974 bin dolar olarak gerçekleştiğini duyurdu. Yurt genelinde ise ithalat ve ihracat rakamlarında düşüş gözlemlendi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK); Eskişehir'de ağustos ayında genel ticaret sistemine göre ihracatın 139 milyon 742 bin dolar, ithalatın ise 111 milyon 974 bin dolar olarak gerçekleştiğini açıkladı.

TÜİK, 'Dış Ticaret İstatistikleri, Ağustos 2025' verilerini yayımladı. Paylaşılan bilgilere göre, yurt genelinde ağustos ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 1,2, ithalat yüzde 3,9 azaldı. Eskişehir'de ise ağustos ayında genel ticaret sistemine göre ihracatın 139 milyon 742 bin dolar, ithalatın da 111 milyon 974 bin dolar olarak gerçekleştiği belirtildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
