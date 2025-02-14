Eskişehir'de Afet ve Yangın Farkındalık Eğitimi Gerçekleştirildi

Eskişehir İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından Cemal Mümtaz Sosyal Bilimler Lisesi'nde Afet Farkındalık Eğitimi gerçekleştirilirken, Muhterem Engelli Bakım Merkezi'nde Yangın Farkındalık Eğitimi ve Yangın Tatbikatı yapıldı.

Tatbikatta, öğrenciler, afet anında nasıl doğru ve hızlı hareket etmeleri gerektiğini öğrenirken, bakım evinde personel ve merkez sakinleri ise muhtemel bir yangın durumunda nasıl hareket etmeleri gerektiğini uygulamalı olarak deneyimledi. Yapılan eğitimler kapsamında; deprem, sel ve yangın gibi afetlere karşı bilinçlendirme, afet anında doğru hareket tarzları ve tahliye prosedürleri, acil durum çantası ve toplanma alanlarının önemi, temel afet bilinci ile hazırlıklı olmanın hayat kurtarıcı etkisi, afetlere karşı bilinçlendirme, yangın anında doğru müdahale yöntemleri, tahliye prosedürleri ve güvenli toplanma alanları, yangın söndürme ekipmanlarının kullanımına yer verildi. - ESKİŞEHİR