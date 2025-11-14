Eskişehir'de Afet ve Acil Durumlarda Psikososyal Destek Eğitimi

Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nce 'Afet ve Acil Durumlarda Psikososyal Destek Farkındalık Eğitimi' gerçekleştirildi.

Eğitim programı, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün toplantı salonunda düzenlendi. İl Müdürlüğüne bağlı kuruluşlarda görev yapan personeller programa katılım sağladı. Katılımcılara hem afet sonrası yaşanan travmalarla başa çıkabilme hem de bu süreçte etkili psikososyal destek sunulabilmesi hakkında bilgilendirme yapıldı. Programda, afet ve acil durumlar gibi kriz anlarında insanların yaşadığı psikolojik ve sosyal etkilerle başa çıkabilme becerilerinin geliştirilmesi amaçlandı. - ESKİŞEHİR