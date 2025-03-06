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Eskişehir'de AFAD'dan Öğrencilere Afet Bilinci Eğitimi

Eskişehir'de AFAD'dan Öğrencilere Afet Bilinci Eğitimi
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Eskişehir Kız Öğrenci Yurdu'nda AFAD tarafından öğrencilere ve personele afet bilinci ile yangın farkındalığı eğitimi verildi. Eğitimlerle afet ve acil durumlara yönelik hazırlık düzeyinin artırılması hedefleniyor.

Eskişehir'de İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince Eskişehir Kız Öğrenci Yurdu'nda eğitim gerçekleştirildi.

AFAD ekiplerinin eğitim çalışmaları sürüyor. Bu çerçevede, Eskişehir Kız Öğrenci Yurdu'nda personele ve öğrencilere afet bilinci ve yangın farkındalık eğitimi verildi. Sosyal medyada eğitimle ilgili yapılan paylaşımda, afet ve acil durum hallerine karşı hazırlıklı olmak için bilgi ve farkındalığı artırmaya devam edildiği belirtildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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