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Eskişehir'de Acil Sağlık Hizmetleri Eğitim Merkezi Açıldı

Eskişehir'de Acil Sağlık Hizmetleri Eğitim Merkezi Açıldı
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Eskişehir, acil sağlık hizmetleri personelinin eğitimini güçlendirmek amacıyla Türkiye'nin 3'üncü Acil Sağlık Hizmetleri Eğitim Araştırma Uygulama Simülasyon Merkezi'ne ev sahipliği yapıyor. Açılışta, merkez ile sağlık çalışanlarının bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi hedefleniyor.

Türkiye'nin 3'üncü Acil Sağlık Hizmetleri Eğitim Araştırma Uygulama Simülasyon Merkezi Eskişehir'de açıldı

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de acil sağlık hizmetleri personelinin kapasitesini arttırmaya yönelik düzenlenen ve Türkiye'nin bu anlamda 3'üncü merkezi olan Eskişehir Bölge Acil Sağlık Hizmetleri Eğitim Araştırma Uygulama Simülasyon Merkezi'nin açılışı gerçekleşti.

Odunpazarı ilçesi Yenikent Mahallesi'nde bulunan İl Ambulans Servisi Başhekimliği Binası'nda acil sağlık hizmetlerinde görev yapan personelin bilgi, beceri ve karar verme kapasitelerini artırmak amacıyla düzenlenen Eskişehir Bölge Acil Sağlık Hizmetleri Eğitim Araştırma Uygulama Simülasyon Merkezi'nin açılış etkinliği düzenledi. Bu anlamda Türkiye'nin 3'üncü olan Simülasyon Merkezi bölge geneline hizmet verecek. İl Sağlık Müdürlüğünce, uluslararası eğitim ölçütlerine sahip merkez, etkin ve modern bir eğitim birimi kurmayı amaçlandığı aktarıldı. Merkezde sağlık personeline eğitim, bilgi, yetenek ve koordinasyon kabiliyetlerini geliştirerek hizmet sunumunu yükseltmeyi hedeflendi.

"Kabiliyetlerini geliştirerek hizmet sunumunu yükseltmeyi hedefledik"

Etkinlikte kürsüye çıkan Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici, "Bugün valimizin teşrifleriyle kurdelesini keseceğimiz simülasyon merkezi Türkiye'de 1 elin parmağını geçmeyecek sayıda var. Bakanlık verilerine göre, fiziksel ve teknolojik konfigürasyona sahip merkez sayısı çok sınırlı. Bugün açacağımız simülasyon merkezi Türkiye'deki 3'üncü merkez olacak. Tabii ki bu hem ilimiz hem de bölgemiz için stratejik öneme sahip bir merkez. Bu merkezle ilgili İl Sağlık Müdürlüğü olarak uluslararası eğitim ölçütlerine sahip, etkin ve modern bir eğitim birimi kurmayı amaçladık. Merkez marifetiyle İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri'nde çalışan sağlık profesyonelleri değil, tüm sağlık çalışanları, belki de ihtiyacı olan tüm paydaş kurumların çalışanlarının acil durumlardaki eğitim, bilgi, yetenek ve koordinasyon kabiliyetlerini geliştirerek hizmet sunumunu yükseltmeyi hedefledik" dedi.

Konuşmasının ardından Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici, merkezle alakalı bilgilendirici sunumun yaptı.

"Önemli ve güzel bir merkeze sahip olmanın mutluluğunu yaşıyoruz"

Daha sonra kürsüye çıkan Vali Hüseyin Aksoy, "Sağlık hizmetleri oldukça önemli, acil sağlık hizmetleri ise bunların en başında gelen hizmetlerden birisidir. Sağlık hizmetlerinin daha iyi bir noktaya gelebilmesi adına, sağlık müdürlüğümüzün koordinasyonunda ilgili kurum ve kuruluşlarımızın katkılarıyla böylesine önemli ve güzel bir merkeze sahip olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Eskişehir, nüfus itibariyle Türkiye'nin yirmi beşinci büyük şehri. Ancak bazı hizmetlerde Türkiye'de ilk sıralarda yer alıyor. Birkaç hafta önce Adalet Bakanımızın katılımıyla Eskişehir'de Çocuk Adalet Merkezi açılışını gerçekleştirdik. Bu, Türkiye'deki üçüncü Çocuk Adalet Merkezi. Bugün de simülasyon ve eğitim merkezimizin üçüncüsünü yine Eskişehir'de açıyor olmanın mutluluğunu ve memnuniyetini yaşıyoruz. Burada çok daha nitelikli bir eğitim verilerek bu alanda görev yapacak olan arkadaşlarımızın daha eğitimli ve daha duyarlı hale gelmeleri sağlanacak. Özellikle son yıllarda sağlık hizmetlerinde ve acil sağlık hizmetlerinde çok önemli gelişmeler yaşandı. Ambulans sayımız ve istasyon sayımız arttı, araçlarımız gençleşti ve talep geldiğinde ilgili noktalara hızla ulaşabilir hale geldi. Her geçen gün daha iyi bir noktaya gelmek için çalışmalarımız aralıksız sürdürülecektir" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından katılımcılar, Eskişehir Bölge Acil Sağlık Hizmetleri Eğitim Araştırma Uygulama Simülasyon Merkezi'ni, İl Sağlık Müdürü Bildirici tanıtımıyla gezdi.

Etkinliğe Vali Hüseyin Aksoy, Cumhuriyet Başsavcısı Üzeyir Karakülah, Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Arif Hamdi Sazak, Odunpazarı Kaymakamı Ömer Ulu, Tepebaşı Kaymakamı Sadettin Yücel, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir, Ak Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak, kentteki hastanelerin başhekimleri ve birçok önemli isim katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BAHADIR TURGUT - Yerel
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