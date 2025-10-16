Eskişehir'de 457 Kamu Projesi Üzerine Koordinasyon Toplantısı Yapıldı

Eskişehir İl Koordinasyon Toplantısı'nda konuşan Vali Hüseyin Aksoy, "İlimizde çeşitli sektörlerde yapılan ve yapılması planlanan 457 projeden 60'ı tamamlanmış, 258'i devam etmekte ve 13'ü ihale aşamasındadır. 123 adet projeye de başlanacaktır" dedi.

Kamu yatırımlarının il düzeyinde uygulanması, izlenmesi ve koordinasyonunun sağlanması amacıyla 2025 yılının 4'üncü İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı düzenlendi. Vali Hüseyin Aksoy'un başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya kurul üyeleri katılım sağladı. Toplantının açılışında konuşan Vali Aksoy, 2025 yılının ilk 9 ayına ait yapılan çalışmalara değindi.

"Planlanan 457 projenin 60'ı tamamlanmıştır"

Vali Aksoy, yapmış olduğu konuşmada, "İlimizdeki kamu yatırımlarının 2025 yılı ilk 9 aylık dönemi itibarıyla genel durumlarına baktığımızda 4 bin 257 adet proje yer almaktadır. İl Yatırım Takip Sistemi (İLYAS) verilerine göre; ilimizde çeşitli sektörlerde yapılan ve yapılması planlanan 457 projeden 60'ı tamamlanmış, 258'i devam etmekte ve 13'ü ihale aşamasındadır. 123 adet projeye de başlanacaktır. Toplantıda özellikle koordinasyon gerektiren sorun ve ihtiyaçların gündeme getirilmesi önem taşımakta olup, kurumlarımızın toplantıda alınan kararların çözümlenmesi hususunda da gerekli itinayı göstermeleri gerekmektedir" dedi.

Toplantı, kurul üyelerinin yaptığı sunumların akabinde sona erdi. - ESKİŞEHİR