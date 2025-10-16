Haberler

Eskişehir'de 457 Kamu Projesi Üzerine Koordinasyon Toplantısı Yapıldı

Eskişehir'de 457 Kamu Projesi Üzerine Koordinasyon Toplantısı Yapıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir İl Koordinasyon Toplantısı'nda Vali Hüseyin Aksoy, 457 kamu projesinden 60'ının tamamlandığını, 258'inin devam ettiğini ve 123 projeye de başlanacağını açıkladı. Toplantıda, kamu yatırımlarının izlenmesi ve koordinasyonu tartışıldı.

Eskişehir İl Koordinasyon Toplantısı'nda konuşan Vali Hüseyin Aksoy, "İlimizde çeşitli sektörlerde yapılan ve yapılması planlanan 457 projeden 60'ı tamamlanmış, 258'i devam etmekte ve 13'ü ihale aşamasındadır. 123 adet projeye de başlanacaktır" dedi.

Kamu yatırımlarının il düzeyinde uygulanması, izlenmesi ve koordinasyonunun sağlanması amacıyla 2025 yılının 4'üncü İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı düzenlendi. Vali Hüseyin Aksoy'un başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya kurul üyeleri katılım sağladı. Toplantının açılışında konuşan Vali Aksoy, 2025 yılının ilk 9 ayına ait yapılan çalışmalara değindi.

"Planlanan 457 projenin 60'ı tamamlanmıştır"

Vali Aksoy, yapmış olduğu konuşmada, "İlimizdeki kamu yatırımlarının 2025 yılı ilk 9 aylık dönemi itibarıyla genel durumlarına baktığımızda 4 bin 257 adet proje yer almaktadır. İl Yatırım Takip Sistemi (İLYAS) verilerine göre; ilimizde çeşitli sektörlerde yapılan ve yapılması planlanan 457 projeden 60'ı tamamlanmış, 258'i devam etmekte ve 13'ü ihale aşamasındadır. 123 adet projeye de başlanacaktır. Toplantıda özellikle koordinasyon gerektiren sorun ve ihtiyaçların gündeme getirilmesi önem taşımakta olup, kurumlarımızın toplantıda alınan kararların çözümlenmesi hususunda da gerekli itinayı göstermeleri gerekmektedir" dedi.

Toplantı, kurul üyelerinin yaptığı sunumların akabinde sona erdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Türkiye'yi bir üst lige taşıyacak kaynak! Eskişehir'de keşfedildi, sırada 5 ilimiz daha var

Türkiye'yi bir üst lige taşıyacak kaynak! Sırada 5 ilimiz daha var
İsrailli general, 'Karşımızda Türkiye var' deyip yeni savaşın yerini işaret etti

"Karşımızda Türkiye var" deyip yeni savaşın yerini işaret etti
İnfaz sayısı korkunç boyutta! BM'ye 'Bu ülkeyi durdurun' çağrısı

İnfaz sayısı korkunç boyutta! BM'ye "Bu ülkeyi durdurun" çağrısı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
2 aylık eşinin boğazını keserek öldüren cani koca hakkında yeni karar

Vicdanları yaralayan karar kaldırıldı
Kilitli depoda dişlerini kırıp böcek yedirdiler! İşte istenen ceza

Dişlerini kırıp böcek yedirdiler! İşte sanıklara istenen ceza
Şansın böylesi: Küreği vurduğu yerden altın fışkırdı

Şansın böylesi: Küreği vurduğu yerden altın fışkırdı
ATV ekranlarında büyük umutlarla başlayan Can Borcu final yaptı

Reyting savaşını kaybetti! ATV dizinin fişini çekti
2 aylık eşinin boğazını keserek öldüren cani koca hakkında yeni karar

Vicdanları yaralayan karar kaldırıldı
İmam nikahında geline 'Eyvah' dedirten soru

İmam nikahında geline "Eyvah" dedirten soru
Arif Erkin Güzelbeyoğlu hayatını kaybetti

Sanat camiası yasta! Ekranların duayen ismi hayatını kaybetti
Schumacher'in malikanesinde tecavüz! Avustralyalı yarışçı dostu...

Schumacher'in evinde tecavüz!
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! Sahte e-İmza olayıyla ilgili inceleme başlatıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! DDK hemen inceleme başlattı
Fatih Terim Çekya'nın başına geçiyor! 'Bu paradan aşağı imza atmam' dedi

Çekya'nın başına geçiyor! "Bu paradan aşağı imza atmam" dedi
İzlerken utandık! Kameralar önünde ünlü isme skandal hareket

Kameralar önünde ünlü isme skandal hareket
Hastanede yaşan savaşı veren Fatih Ürek'in doktorundan yeni açıklama

Entübe edilen Fatih Ürek'ten haber var
Dünya Osimhen'i konuşuyor

Dünya Osimhen'i konuşuyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.