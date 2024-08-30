Eskişehir'de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi.

26 Ağustos 1071 Malazgirt ve 30 Ağustos Büyük Zafer'in 102. Yılı kapsamında, Eskişehir Kızılelma Turan Derneği tarafından Odunpazarı Alaattin Camisi'nde ikindin namazı öncesi tüm şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi. Namaz sonrası Dernek Başkanı Ahmet Hızlan konu ile ilgili yaptığı konuşmasında, "30 Ağustos Zafer Bayramı; bizim için tam bağımsızlığımızın, birlik ve beraberliğimizin olmuştur. Bu zafer Anadolu insanının kararlı duruşu ve fedakarlığı ile ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün askeri başarısının yanında din, dil, ırk ve inanç ayrımı gözetmeksizin omuz omuza mücadele veren bir halkın kahramanlık destanıdır. Tarihi; şanlı zaferlerle dolu büyük Türk milletinin 30 Ağustos Zafer Bayramını en içten dileklerimle kutluyorum. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün şehit ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranlarımla anıyorum. Yattıkları yer nur, mekanları cennet olsun" dedi.

Namaz sonrası katılanlara helva ikram edildi. - ESKİŞEHİR