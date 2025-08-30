Eskişehir'de 30 Ağustos Zafer Bayramı İçin Bisiklet Turu Düzenlendi

Eskişehir'de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları çerçevesinde bisiklet turu gerçekleştirildi.

30 Ağustos Zafer Bayramı, yurt genelinde olduğu gibi Eskişehir'de de coşkuyla kutlanıyor. Sabah saatlerinden itibaren başlayan kutlamalar devam ederken, güne özel bir bisiklet turu düzenlendi. Odunpazarı Meydanı'nda toplanan çok sayıda bisikletli vatandaş, saatin 16.30 olmasıyla birlikte zillerini çalarak yola çıktı. Kentin en işlek noktalarından geçen bisikletliler, ellerindeki Türk bayrakları ile renkli görüntüler oluşturdu. Bu esnada polis ekipleri de trafikte herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması amacıyla güvenlik tedbirleri aldı. - ESKİŞEHİR