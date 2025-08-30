Eskişehir'de 30 Ağustos Zafer Bayramı İçin Bisiklet Turu Düzenlendi

Eskişehir'de 30 Ağustos Zafer Bayramı İçin Bisiklet Turu Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında yapılan bisiklet turu, coşku dolu anlara sahne oldu. Vatandaşlar, Türk bayraklarıyla donattıkları bisikletleriyle Kentin en işlek noktalarından geçerek renkli görüntüler oluşturdu.

Eskişehir'de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları çerçevesinde bisiklet turu gerçekleştirildi.

30 Ağustos Zafer Bayramı, yurt genelinde olduğu gibi Eskişehir'de de coşkuyla kutlanıyor. Sabah saatlerinden itibaren başlayan kutlamalar devam ederken, güne özel bir bisiklet turu düzenlendi. Odunpazarı Meydanı'nda toplanan çok sayıda bisikletli vatandaş, saatin 16.30 olmasıyla birlikte zillerini çalarak yola çıktı. Kentin en işlek noktalarından geçen bisikletliler, ellerindeki Türk bayrakları ile renkli görüntüler oluşturdu. Bu esnada polis ekipleri de trafikte herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması amacıyla güvenlik tedbirleri aldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Balkona iç çamaşırı ile çıktı, komşuları uyarınca tüfekle geri döndü

Balkona iç çamaşırı ile çıktı, komşuları uyarınca...
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rekor üstüne rekor kıran altın için çılgın tahmin

Rekor üstüne rekor kıran altın için çılgın tahmin
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.