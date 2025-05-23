Eskişehir'de 2025'in İlk Çeyreğinde Yapı İzinleri Açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan rapora göre, Eskişehir'de 2025 yılı 1'inci çeyreğinde yapı ruhsatı verilen daire sayısı 3 bin 145, yapı kullanma izin belgesi verilen daire sayısı ise 2 bin 81 oldu.

TÜİK tarafından 2025 yılı Ocak-Mart ayları ilk çeyreği için yapı izin istatistikleri raporu yayınlandı. Buna göre, Türkiye'de yapı ruhsatı verilen binaların yüzölçümü yüzde 24,7, yapı kullanma izin belgesi verilen binaların yüzölçümü ise yüzde 31 azaldı. İllere göre istatistiklerde ise, Eskişehir'de 2025 yılı 1'inci çeyreğinde yapı ruhsatı verilen daire sayısı 3 bin 145, yapı kullanma izin belgesi verilen daire sayısı ise 2 bin 81 oldu.

Öte yandan Ocak-Mart 2025 tarihlerinde Eskişehir'de yapı ruhsatı verilen bina sayısı 503, daire sayısı 3 bin 145 oldu. Yapı kullanma izin belgesi verilen bina sayısı ise 404 iken, daire sayısı 2 bin 81 olarak açıklandı. - ESKİŞEHİR