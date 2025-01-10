Eskişehir'de 2024 yılında asayiş olayları yüzde 7,1 azaldı

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Eskişehir'de 2024 yılında asayiş olaylarının yüzde 7,1 azaldığını ve mal varlığına karşı işlenen suçlarla ilgili önemli başarılar sağlandığını açıkladı.

'2023-2024 Karşılaştırmalı Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı', Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy tarafından gerçekleştirildi. Toplantı, Eskişehir Valiliği'nin resmi sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak yayınlandı. Sunum ile anlatım yapan Vali Aksoy, bir önceki yılla kıyaslamalar yaparak çeşitli konular hakkında istatistikler paylaştı. Vali Aksoy ayrıca, geçtiğimiz yıl Eskişehir'de gerçekleştirilen '2024 Yılının En Büyük Uyuşturucu Operasyonu' ve 'Yılın En Büyük İnternet Tabanlı Nitelikli Dolandırıcılık Operasyonu' hakkında detayları anlattı.

"Bir önceki yıla göre yaklaşık olarak yüzde 7,1 olay sayısında düşüş var"

İlk olarak asayiş olaylarına ilişkin bilgilendirmede bulunan Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, "Toplama baktığımızda, özellikle bir önceki yıla göre asayiş olaylarında düşüşün olduğunu görüyoruz. Bu çerçevede baktığımızda, bir önceki yıla göre yaklaşık olarak yüzde 7,1 olay sayısında düşüş var. Genel anlamda kişilere karşı işlenen suçlarda, mal varlığına karşı işlenen suçlarda, millete ve devlete karşı işlenen suçlarda düşüşler var. Sadece takibi gereken suçlarda ve topluma karşı işlenen suçlarda düşük miktarlarda artışımız var. Bu yönüyle güvenlik birimlerimizin 1 yıllık değerlendirmesi sonucu, toplamda 7,1'lik bir düşüş söz konusudur. Toplam şüpheli sayısında yüzde 8,2 artış ve yakalanan şüpheli sayısında da bir önceki yıla göre yüzde 8'lik bir artış söz konusudur. Kişilere karşı işlenen suçlara baktığımızda, toplamda yine yüzde 7,6'lık bir olay sayısında düşüş söz konusudur. Şüpheli sayısına baktığımızda, yüzde 4,1'lik bir düşüş, yine yakalanan şüpheli sayısına baktığımızda da yüzde 4,4'lük bir düşüş söz konusudur" dedi.

"Mal varlığına karşı suçlarda Türkiye'de önemli başarıları sağlayan illerden biri de Eskişehir olmuştur"

Güvenlik birimlerinin yoğun gayretiyle mal varlığına karşı suçlarda önemli bir başarı elde edildiğini söyleyen Vali Aksoy, "Mal varlığına karşı işlenen suçlara baktığımızda, Eskişehir ili 2024-2023 yılına göre oldukça başarılı bir süreç ortaya çıkarmıştır. Toplamda olay sayısında yüzde 30,6 düşüş olmuştur. Yakalanan şüpheli sayısında yüzde 6,6 ve şüpheli sayısında 11 buçukluk bir düşüş söz konusudur. Topluma karşı işlenen suçlara baktığımızda yaklaşık olarak yüzde 1 buçuk gibi küçük bir artış söz konusudur. Yan kesicilikte yüzde 80,9'luk bir düşüş söz konusudur. Bir önceki yıl 136 olan olay sayısı 26'ya düşmüştür. Otodan hırsızlıkta yüzde 80,4 bir düşüş söz konusudur. 485 olan olay sayısı 95'e düşmüştür. Evden hırsızlıkta yüzde 62'lik bir düşüş sağlanmıştır. Bin 267 olan olay sayısı 481'e düşmüştür. İş yerinden hırsızlıkta yüzde 27,7'lik bir düşüş söz konusudur. 354 olan olay sayısı 256'ya düşürülmüştür. Açıktan hırsızlığa baktığımızda bin 230 olan olay sayısı 648'e düşmüştür. Yüzde 47,3'lük bir düşüş söz konusudur. Motosiklet hırsızlığında 615 olan olay sayısı 205'e yine yüzde 67,32'lük. Bir düşüş sağlanmıştır bağ, bahçe ve tarladan hırsızlık. 44'ten 24'e olay sayısı düşmüştür. Yüzde 45,5'lik bir düşüş gerçekleştirilmiştir. Haberleşme enerji nakil hattı kablosu hırsızlığında da bir önceki yılda 38 olan olay 7'ye düşmüştür ve yüzde 81,6'lık bir başarı sağlanmıştır. Hayvan hırsızlığına baktığımızda 47 olay 27'ye düşmüştür ve yüzde 42,6'lık bir oran sağlanmıştır. Yoğun çalışma gösteren jandarma ve emniyet birimlerimize teşekkür ediyorum. Bu konuda duyarlılık gösteren Eskişehir halkına teşekkür ediyorum. Özellikle hırsızlık yani mal varlığına karşı suçlarda Türkiye'de önemli başarıları sağlayan illerden biri de Eskişehir olmuştur" şeklinde konuştu.

"Geçen yıl 2 bin 453 kişi yakalanmıştır"

Vali Aksoy, hapis cezasına yönelik olarak araması bulunup yakalanan şahısların sayısının bir önceki yıla göre artış gösterdiğini belirterek şöyle devam etti:

"2 bin 453 kişi geçen yıl yakalanmıştır. Bir önceki yıla göre yüzde 22'lik bir artış söz konusudur. İfadeye yönelik araması bulunan şahısların yakalanmasına yönelik de çalışmada yüzde 9,2'lik bir artış söz konusudur. Toplam olarak baktığımızda da yüzde 12,3'lük bir artışla bir önceki yıla göre aranması bulunan şahısların yakalanması konusunda bir başarı sağlanmıştır. Hapis cezası ile aranan şahısların yakalanmalarına baktığımızda 0-5 yıl hapis cezası olup ve araması bulunan bir önceki yıla göre bin 526 olan sayı bin 812'ye çıkmıştır, yüzde 18,7 bir artış söz konusudur. 5-10 yıl arası 289 olan kişi 412'ye yakalaması çıkmıştır ve 42'lik bir artış söz konusudur. 10 yıl ve üzeri yakalaması olanlarda da yüzde 16,18'lik bir artışla geçtiğimiz yıl 229 kişi yakalanmıştır. Genel toplama baktığımızda, yüzde 22'lik bir artışla hapis cezası bulunan 2 bin 453 kişinin yakalanması gerçekleştirilmiştir Bunu çok önemsiyoruz çünkü bu kişilerin tekrar suç işleme potansiyeli oldukça yüksek. Yeniden bir suç işlemeden bunların yakalanarak cezaevine gönderilmesi oldukça önemlidir. Bu konuda gayret gösteren güvenlik birimlerimize tekrar teşekkür ediyorum."

"Bu Türkiye'de örnek operasyonlardan biridir"

20 Ağustos 2024 tarihinde gerçekleştirilen ve '2024 Yılının En Büyük Uyuşturucu Operasyonu' olduğu belirtilen çalışmayla ilgili bilgi aktaran Vali Aksoy, "Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğümüze bağlı Narkotik Şube Müdürlüğünce yapılan operasyon neticesinde, 108 şüpheli gözaltına alınmış ve bu şüphelilerin 104'ü tutuklanmıştır. Bu Türkiye'de örnek operasyonlardan biridir. Bu konuda çalışmalarını yürüten başta İl Emniyet Müdürümüz olmak üzere emniyet teşkilatındaki bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bu çerçevede 200 gram ketamin, bonzai, esrar, kokain ve sentetik madde ele geçirilmiştir. Bu operasyon sırasında özellikle dronla da operasyon sırasında izleme gerçekleştirilmiştir ve balkondan uyuşturucunun başka bir noktaya atılması tespit edilerek bununla ilgili hemen çalışma yapılmıştır. İlgili makamlara ilgili kişi gönderilmiştir" ifadelerini kullandı.

"Yılın en büyük internet tabanlı nitelikli dolandırıcılık operasyonu gerçekleştirilmiştir"

1 Ekim 2024 tarihinde gerçekleştirilen ve 'Yılın En Büyük İnternet Tabanlı Nitelikli Dolandırıcılık Operasyonu' olduğu belirtilen çalışmayla ilgili bilgi aktaran Vali Aksoy, "İnternet tabanlı nitelikli dolandırıcılık operasyonu Eskişehir merkezli Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinasyonunda Eskişehir Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüz tarafından yılın en büyük internet tabanlı nitelikli dolandırıcılık operasyonu gerçekleştirilmiştir. 2 buçuk milyarlık bir işlem hacmi tespit edilmiştir. Yatırım danışmanlığı çerçevesinde dolandırılan toplam lira 8 milyon 242 bin 850 liradır. Bu olay sonucunda 28 şahıs tutuklanmıştır. 3 tutuksuz da yargılanan şahıs devam etmektedir" kaydetti.

"Denetlenen araç sayısı bir önceki yıla göre yüzde 45 artmıştır."

Trafik kazalarının en aza indirilmesi konusunda güvenlik birimlerinin yoğun bir gayreti olduğundan bahseden Vali Aksoy, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Vatandaşlarımızın trafik kurallarına riayet etmeleri trafik kazalarının önlenmesi bakımından bizlere çok ciddi bir katkı sağlayacaktır. Özellikle trafikte önemli çalışmalar ortaya konmuştur. Denetlenen araç sayısı bir önceki yıla göre yüzde 45 artmıştır. İşlem yapılan sayısı yüzde 53,5 artmıştır. Trafikten men edilen araç sayısı yüzde 63,9 artmıştır. Kaza sayısı da maalesef bir önceki yıla göre yüzde 3 buçuk da olsa bir artış göstermiştir. Yaralamalı kazalara baktığımızda bir önceki yıla göre yüzde 9 buçukluk bir artış söz konusudur. Ölümlü kazalarda geçen yıla göre daha iyi noktadayız. Bir önceki yıl 33 olan ölümlü kaza sayımız geçtiğimiz yıl 26'ya düşmüştür. Yüzde 30,3'lük bir azalma söz konusudur. Maddi hasarlı kazalarda da yüzde 1 gibi çok küçük de olsa bir düşüş söz konusudur. Bu ölümlü kaza sayısında ölen kişilere de baktığımızda bir önceki yıl 41 kişi ölmüşken, geçtiğimiz yıl 26 kişi ölmüştür. Ölü sayısında da yüzde 36,6'lık bir iyileşme söz konusudur. Yaralı sayısına baktığımızda yüzde 3,1'lik bir artış söz konusudur. Toplam kaza sayısında yaklaşık olarak yüzde 3 buçukluk bir artış maalesef ortaya çıkmıştır."

Toplantıda Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy'a Eskişehir İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir ve Eskişehir İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz eşlik etti. - ESKİŞEHİR