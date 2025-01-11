Eskişehir'de 2024 Tarım Destekleri Açıklandı

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen 2024 yılı faaliyetleri açıklandı.

Bu kapsamda bitkisel üretim, hayvansal üretim ve kırsal kalkınma yatırımlarının teşviki çerçevesinde kayıt altına alınan 24 bin çiftçiye 1 milyar 377 milyon lira nakdi destek ödemesi yapıldı. TAKEP (Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi), Eskişehir'de Nohut Üretmezsek Olmaz, Eskişehir'in Altı İlçesinde Ayçiçek Üretimini Artırıyoruz, Eskişehir'de Domates Bereketi, Sera Naylonlarını Yeniliyoruz ve Seralarda Solarizasyon Örtüsü Desteği projeleri ile çiftçiye 15 milyon liranın üstünde ayni destek sağlandı. Ayrıca Eskişehir İlinde İklim Değişikliğine Dayanıklı Tarımsal Üretim Modelinin Uygulanması ve Yaygınlaştırılması, Frig Vadisi Ekolojik Köy ve Yukarı Sakarya Havzası Arazi Tahribatı Dengeleme Projeleri ile çiftçilere 16 buçuk milyon lira ayni destek sağlandığı belirtildi. - ESKİŞEHİR