Eskişehir'de 2023'ün ilk çeyreğinde bin 636 daireye yapı izni verildi

2023 yılının ilk çeyreğinde Türkiye genelinde 23 bin 743 binadaki 130 bin 299 daireye, Eskişehir'de de bin 636 daireye yapı ruhsatı verildi.

2023 yılının ilk çeyreğinde Türkiye genelinde 23 bin 743 binadaki 130 bin 299 daireye, Eskişehir'de de bin 636 daireye yapı ruhsatı verildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından, 2023 yılı ilk çeyreğine ait Yapı İzin İstatistikleri yayınlandı. Yayınlanan istatistiklere göre, 2023 yılının ilk çeyreğinde ülke genelinde yapı ruhsatı verilen daire sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 0,7 artış göstererek 130 bin 299 oldu. Yapı izni verilen dairelerin bulunduğu bina sayısı ise bir önceki yıla göre yüzde 9,2 azalarak 23 bin 743 oldu. Ülke genelinde yapı izni verilen dairelerin yüzölçümü ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,1 azalarak 27 milyon 295 bin 213 metrekareden 26 milyon 713 bin 372 metrekareye düştü.

TÜİK'in açıkladığı istatistiklere göre Eskişehir'de, 2023 yılının ilk çeyreğinde bin 636 daireye yapı izni verildi. - ESKİŞEHİR