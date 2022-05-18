Eskişehir'de 19 Mayıs'a Coşkuyla Kutlama - Haberler

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikler bayram coşkusunu zirveye çıkaracak.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Spor Şenlikleri ile başlayan hafta, 19 Mayıs'ta birbirinden özel etkinlikler ile tamamlanacak.

Gökmeydan Spor Kampüsü'nde gerçekleştirilen 3x3 Sokak Basketbolu Şenliği'nde 14-26 yaş arası gençler, erkekler ve kadınlar takımlar halinde mücadele etti.

Elemelerin tamamlandığı 3x3 Sokak Basketbolu Şenliği'nde, final maçı ise 19 Mayıs'ta yapılacak. Final maçıyla birlikte şampiyon ve dereceye giren takımlara ödülleri verilecek. Osmangazi Spor Sahasında başlayan Açık Alan Kadınlar Voleybol Müsabakaları ve badmintonda da final mücadelesi ve ödül töreni 19 Mayıs'ta yapılacak.

Spor Şenlikleri kapsamında 19 Mayıs saat 14.00'te Porsuk Çayı Köprübaşı mevkiinde her yıl büyük heyecana sahne olan Gençlik Kupası Dragon Yarışları yapılacak.

Ayrıca yine 19 Mayıs akşamı 21.00'de Porsuk Çayı'nda teknelerle Fener Alayı geçişi düzenlenecek.

Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası, Atatürk Kültür Sanat ve Kongre Merkezi'nde 20.00'de düzenleyeceği 19 Mayıs Özel Konseriyle sanatseverler ile buluşacak.

Büyükşehir Gençlik Merkezi, 18 Mayıs 20.00'de Yunus Emre Kültür Merkezi'nde 19 Mayıs'a Özel Gençlik Korosu ile sahne alacak. 19 Mayıs'ta ise Mersin, Hatay, İzmir Büyükşehir ile Bilecik, Çanakkale ve Edirne Belediyelerinin ortak düzenlediği 19 Mayıs online satranç turnuvasında 17.00-21.00 saatleri arasında satrançseverler bir araya gelecek.

19 Mayıs etkinlikleri kapsamında, Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı Amfi Tiyatroda Şatoda Müzik Gençlik Korosu, 19 Mayıs Konseri düzenlenecek. Konser, 21 Mayıs Cumartesi 15.30'da başlayacak.