- Eskişehir'de 100'üncü yıla özel etkinlik

Lise öğrencililerinin 100'üncü yıla özel etkinliğin hazırlıkları tamamlandı

Öğrenciler, 100. yıl vurgusu için 100 adet Türk bayrağı ve 100 metrelik Türk bayrağı ile yürüyüş çalışmaları yaptı

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de Cumhuriyetin 100'üncü yılı kutlamaları kapsamında liseli öğrencilerin hazırlıklarında sona gelindi.

Ülke genelinde Cumhuriyetin 100'üncü yılı vesilesiyle kutlama hazırlıkları devam ediyor. Eskişehir'de birçok etkinliklerin hazırlıklarında sona gelindi. Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce düzenlenen etkinlikte kentteki liselerden öğrenciler katıldı. Öğrenciler, 100. yıl vurgusu için 100 adet Türk bayrağı ve 100 metrelik Türk bayrağı ile yürüyüş çalışmalarında bulundular. Abdurrahman Temel Futbol Sahası'nda gerçekleşen provalarda kortejin yanı sıra halk oyunlarının da provası gerçekleşti.

"Ne gerekiyorsa her şeye hazırım"

100 adet Türk bayrağının tedariki konusunda yardımcı olan Eskişehirli iş insanı Göral Çatak, "Hocam 10-15 gün önce arkadaşlarla beraber aradı, 'bir düşüncemiz var. Ne düşünüyorsunuz?' dedi. Ben de 'Ne gerekiyorsa her şeye hazırım. Bayrakları alabilirsiniz' dedim. Çocuklar sevinsin, ben Atatürkçü bir insanım, cumhuriyet çocuğuyum. Cumhuriyetin emekleriyle buralara geldim. Ben hocama 'Ne olursa olsun ben üstleneceğim' dedim, o da bana 'biraz ağır masrafı var, 100 bin lira' dedi ama ben kabul ettim. Yeter ki çocuklar sevinsin, Cumhuriyetim için canım feda" dedi.

"100'üncü yılımızı coşkuyla kutlayacağız"

Prof. Dr. Orhan Oğuz Anadolu Lisesi beden eğitimi öğretmeni İbrahim Sesli ise hazırlıklar hakkında, "100'üncü yılımıza, cumhuriyetimize, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına yakışır bir şekilde, minnetle anabileceğimiz bir programı icra etmeye çalışıyoruz. Onun için öğrencilerimizle provalarımızı devam ettiriyoruz. Güzel çalışmalarımızın sonuçlarını 28 ve 29 Ekim'de coşkulu bir kutlamayla almak istiyoruz. Kortej yürüyüşümüz, 100 metre bayrağımız, bayrak koromuz ve halk oyunları grubumuz var. Öğrencilerimizle 100'üncü yıla ait hazırladığımız hem okuldaki programlarımız var hem de coşkulu bir şekilde yapılacak olan, her okulun kendi bünyesinde yapacağı çok güzel programlar var. 100'üncü yılımızı coşkuyla kutlayacağız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve bütün şehitlerimize minnet ile saygılarımızı sunuyorum" ifadelerini kullandı.