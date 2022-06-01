Eskişehir'de "1. Uluslararası Eski Şehrin Kuklaları Festivali" - Haberler

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları ile Eskişehir Sanat Derneği ortaklığında düzenlenen "1. Uluslararası Eski Şehrin Kuklaları Festivali' gösterilerine çocuklar büyük ilgi gösterdi.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Eskişehir Sanat Derneği ve Bulgaristan Golden Key Vakfı ortaklığında, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından, Avrupa Birliği'nin mali desteği ile hayata geçirilen proje festivalle yeni bir aşamaya geçti. Bu kapsamda düzenlenen "1. Uluslararası Eski Şehrin Kuklaları Festivali" çocukların büyük ilgisini çekti.

İNTERAKTİF SUNUMLAR

7'den 77'ye her yaştan Eskişehirlilerin büyük ilgi gösterdiği festivalin sıkı takipçileri olan çocuklar farklı bir deneyim yaşarken gösteriler sırasında renkli anlar yaşandı. Haller Gençlik Merkezi Festival alanında İtalyan Tiyatro La Fabiola'nın "Bu ikiliye Dikkat" gösterisini büyük bir heyecanla takip eden çocuklar, sanatçıların interaktif sunumları ile oyunlara katılım sağlarken gösteri sonunda sanatçıları uzun süre alkışladı.

Aynı gün İspanya Jordi Bertran Topluluğu "Antoloji", Hollanda Tiyatro Magische "Transit" gösterileri ve Ayten Öğütcü'nün "TV Kuklası Yapım Teknikleri" atölyesi ile Eskişehirliler festivalin tadını çıkardı.

ANKA / Yerel