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Eskişehir, Cumhuriyet Bayramı'nda Klasik Araçlarla Coştu

Eskişehir, Cumhuriyet Bayramı'nda Klasik Araçlarla Coştu
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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda ESKİVOS ve VOSBAĞA dernekleri, Türk bayraklarıyla süsledikleri klasik araçlarıyla şehirde renkli etkinlikler düzenleyerek kutlamalara katıldı. Cumhuriyetin 101'inci yıl dönümü büyük bir coşku ile Eskişehir'de kutlandı.

Eskişehir'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel etkinlikler gerçekleştiren ESKİVOS ve VOSBAĞA dernekleri, Türk bayraklarıyla süsledikleri klasik araçları ile kutlamalara farklı bir hava kattı.

Cumhuriyetin 101'inci yıl dönümü yurt genelinde olduğu gibi Eskişehir'de de büyük bir coşku ve heyecanla kutlandı. Bu çerçevede, ESKİVOS ve VOSBAĞA dernekleri tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel etkinlikler gerçekleştirildi. Halk arasında 'Tosbağa' adıyla bilinen ve Türk bayraklarıyla donattıkları klasik araçlarıyla şehir içerisinde renkli görüntüler oluşturan dernek mensupları, kurtuluş destanının gururuna Eskişehirlilerle birlikte ortak oldu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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