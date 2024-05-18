Eskişehir çiftçisine 2024 yılında büyük destek

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanan ' Eskişehir'de Domates Bereketi Projesi' çerçevesinde, düzenlenen törenle çiftçilere domates fidesi teslim edildi.

Söz konusu proje çerçevesinde Tepebaşı İlçesi başta olmak üzere Alpu, Odunpazarı ve Mihalgazi İlçelerinde 250 çiftçiye 290 dekar alana dikilmek üzere 1 milyon 450 bin TL bütçe ile 370 bin adet Troy çeşidi domates fidesi verildi.

"Tarımsal üretimi önemsiyoruz, boş bir tarım arazisi kalmadan üretimin yapılması oldukça önemli"

Gerçekleştirilen programda konuşan Vali Hüseyin Aksoy, "Bugün Tarım ve Orman Bakanlığım'ızın hibe programı çerçevesinde, domates fidesi teslim töreninde sizlerle birlikte olmaktan memnuniyet duyuyorum. Tarımsal üretimi önemsiyoruz, boş bir tarım arazisi kalmadan üretimin yapılması oldukça önemli. Gıda olmadan yaşam mümkün değil. Bunun için sağlıklı ürünlere ulaşabilmek açısından da üretim yapmaya devam edeceğiz. Çiftçilerimizi önemsiyoruz, onların yapacağı üretimler geleceğimiz adına oldukça kıymetli. Bu bakımdan çiftçilerimizi üretim yaparken ihtiyaç duydukları destekleri de devletimiz, Tarım ve Orman Bakanlığı'mız ve ilgili kurumlarımız mutlaka ortaya koyuyor, bunun örneklerini de hep beraber görüyoruz. 2022 yılında Eskişehir ilinde bin 900 çiftçimize 11,5 milyon TL çeşitli destekler verilmiştir. Yine 2023 yılında tohum ve fidan olarak bin 350 çiftimize yaklaşık 7 milyon TL'lik destek verilmiştir. 2024 yılında da yaklaşık olarak 17 buçuk milyon TL'lik çeşitli destekler verilecektir. Bugün gerçekleştirdiğimiz domates fidesi desteği de bu desteklerimizden bir tanesidir. Ülkemizin tarım sektörünün gelişmesine katkı sunan, üretim yapan bütün çiftçilerimize teşekkür ediyorum. Siz kıymetli çiftçilerimizin yapacağı çalışmalara bir nebze de olsa destekte bulunmak bizleri daha iyi bir noktaya taşıyacaktır. Projede emeği geçen ve buraya gelerek fide dağıtım törenine katılan herkese teşekkür ediyorum. Dağıtımını gerçekleştireceğimiz domates fidelerimizin çiftçilerimize hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum. Sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum" dedi.

"Okuyan gençlerimizin de çiftçi olmasını sağlayarak, üretime katkıda bulunmaları için onları teşvik edeceğiz"

Aile ve Sosyal Politikalar Eski Bakanı Prof. Dr. Ayşen Gürcan, "Eskişehir toprakları bereketli toprakların bulunduğu bir coğrafya. Tarım ve Orman Bakanlığı'mız tarafından çiftçimize verilen teşvikler üretimin artırılması adına oldukça önemli. Son yıllarda çocuklar okusun diye köyden şehre göç ile köylerimizde nüfus maalesef azaldı. Bu noktada köylerimizin ve çiftçimizin statüsünü yükseltmek için meclisimizde bunu gündeme taşıdık. Bundan sonrada her zaman taşıyacak ve köylerimizin, çiftçimizin, yetiştiricilerimizin statüsünü artırmak için elimizden geleni yapacağız. Okuyan gençlerimizin de çiftçi olmasını sağlayarak, üretime katkıda bulunmaları için onları teşvik edeceğiz. Çünkü gıdasız yaşam mümkün değildir. Bu anlamda devletimizin yaptığı böyle hibelerin ve desteklerin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Teslim edilecek domates fidelerimizin çiftçilerimize hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

"Bu yılki projelerimiz çerçevesinde çiftçimize yaklaşık 17 buçuk milyon TL ayni destek vermiş olacağız"

Programda proje hakkında açıklamalarda bulunan İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş ise, şunları söyledi:

"Eskişehir'de 2020 yılının sonundan beri çiftçilerimizin hesaplarına yatırdığımız maddi desteklerin dışında son 4 yıldır ayni olarak tohum, fide, fidan desteklerimiz devam ediyor. Çiftçilerimiz için bu doğrultuda projeler hazırlıyor, hem kendi bakanlığımızın bütçesinden, hem de uluslararası fonlardan çiftçilerimize destekler sağlıyoruz. Bu çerçevede son 4 yılda çiftçilerimize nohut, buğday, arpa, kanola tohumları; erik, hünnap, incir, kiraz, üzüm fidanları ve şu anda domates fidesi teslimini gerçekleştireceğiz. Antalya'da yetiştirilen ve Alpu Tarım Kredi Kooperatifi aracılığıyla alımını sağladığımız Troy çeşidi domates fidelerimizin yüzde 75 hibe ile teslimini gerçekleştireceğiz. Bu çeşidi seçmemizin en önemli nedenleri dekara verimi bakımından çok yüksek verimli, pazar değeri yüksek, hastalıklara karşı oldukça dirençli bir domates çeşidi ve hem de çiftçilerimizin tercih ettiği bir domates çeşidimiz olduğu için bu domates fidanlarını tercih ettik. 2023 Eylül ayından bugüne kadar çiftçilerimizin hesaplarına sadece bitkisel üretim çerçevesinde maddi olarak 1 milyar 100 milyon TL'lik hibe desteği sağlamış bulunuyoruz. Bu yılki projelerimiz çerçevesinde ise yaklaşık 17 buçuk milyon TL ayni destek vermiş olacağız. Teslim edeceğimiz domates fidelerinin çiftçilerimiz için hayırlı ve bereketli olmasını temenni ediyorum."

"Projeler yüzde 50-75 aralığında hibe desteği sağlanarak gerçekleştiriliyor"

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililileri tarafından yapılan açıklamamada, "Tarım ve Orman Bakanlığı'mızca uygulanmakta olan 'Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi' (TAKE) projesi çerçevesinde yaklaşık 3 yıldır çiftçilerimize tohum, fide, fidan tedariki noktasında destek sağlanmakta ve projeler yüzde 50-75 aralığında hibe desteği sağlanarak gerçekleştirilmektedir. Projeler uygulanırken özellikle ekilmeyen veya nadasa bırakılan alanların etkin kullanımlarının sağlanması, çeşitli nedenlerle ÇKS kaydı yaptıramayan ve destekleme ödemelerinden istifade edemeyen çiftçilerimize destek sağlanması; sel, dolu, kuraklık gibi doğal afetlerden etkilenen çiftçilerimize yardım eli uzatılması, şehit-gazi yakını gibi çiftçilerimize destek olunması noktasında çeşitli hususlar gözetilerek hibe destekleri verilmektedir. Bu çerçevede 2022 yılında buğday tohumu, arpa tohumu, kanola tohumu, nohut tohumu ve çeşitli meyve fidanı dağıtımı gibi başlıklarda bin 900 çiftçimize 100 bin dekar alanda 11,5 milyon TL'lik proje uygulanarak hibe desteği sağlanmıştır. 2023 yılında ülkemizde yaşanan asrın felaketi depremden dolayı ödenekler kısıtlı olmasına rağmen ayçiçeği tohumu, nohut tohumu, kanola Tohumu, bağcılık ve incir yetiştiriciliği çerçevesinde fidan temini konularında bin 350 çiftçimize 30 bin dekar alanda 7 milyon TL'lik proje uygulanarak hibe desteği sağlanmıştır. 2024 yılında ise; Sivrihisar, Günyüzü ve Çifteler İlçelerini 'Kanola Çiçekleriyle Sarıya Boyuyoruz' Projesi çerçevesinde 1,3 milyon TL bütçe ile 100 çiftçimize 7 bin 350 dekar alanda Kanola ekimi yaptırılmıştır" ifadelerine yer verildi.

"Bitkisel üretim desteklemeleri çerçevesinde 2023-2024 döneminde toplam 1,1 milyar TL tutarında destekleme ödemesi yapıldı"

Açıklamanın devamında, "Ayrıca, 'Eskişehir de Nohut Üretmezsek Olmaz' projesi çerçevesinde 4,8 milyon TL bütçe ile 676 çiftçimize 10 bin dekar alanda Azkan çeşidi nohut ekimi yaptırılmıştır. Eskişehir'in 5 İlçesinde Ayçiçeği Üretimi Arttırıyoruz Projesi kapsamında 5 Milyon TL bütçe ile 260 çiftçimize 20.000 dekar alanda Yağlık ayçiçeği ekimi yaptırılmıştır. Eskişehir İli Sera Örtülerini Yeniliyoruz Projesi çerçevesinde 5 milyon TL bütçe ile Örtü altı varlığımızın yoğun olduğu Sarıcakaya, Mihalgazi ve Tepebaşı ilçelerimizde 225 çiftçimizin sera naylonları yüzde 50 hibe desteği ile yenilenecek olup önümüzdeki günlerde çiftçilerimize sera naylonlarının dağıtımı gerçekleştirilecektir. Eskişehir'de 'Domates Bereketi' projesi çerçevesinde Tepebaşı İlçemiz başta olmak üzere Alpu, Odunpazarı ve Mihalgazi İlçelerinde 1.45 milyon TL bütçe ile 370 bin adet Troy çeşidi domates fidesi, 250 çiftçimize 290 dekar alana dikilmek üzere dağıtılmıştır. Sonbahar hububat ekim döneminde ise bakanlığımıza sunduğumuz buğday, arpa, yulaf ve Kanola projelerimiz ile tahsis edilecek ödenekler dahilinde çiftçilerimize ayni desteklere devam edilecektir. 2023-2024 Üretim döneminde bakanlığımıza sunduğumuz projeler ile toplamda 17,55 milyon TL tutarında bütçe kullanılarak çiftçilerimize tohum, fide ve sera naylonu temini sağlanmış olacaktır. Eskişehir'de bitkisel üretim desteklemeleri çerçevesinde 2023-2024 Üretim döneminde (Eylül ayından bugüne kadar) çiftçilerimize toplam 1,1 milyar TL tutarında destekleme ödemesi yapılmıştır" denildi.

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy ile Aile ve Sosyal Politikalar Eski Bakanı ve Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Ayşen Gürcan'ın katılımlarıyla düzenlenen programda Tepebaşı Kaymakamı Sadettin Yücel, İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş, AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak, sivil toplum kuruluşlarının başkan ve temsilcileri, siyasi parti temsilcileri ve çiftçiler hazır bulundu. - ESKİŞEHİR