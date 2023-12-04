Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Mahmudiye ilçesinin kalbi olan Eskişehir Caddesi'ndeki sıcak asfalt ve tretuvar çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmanın tamamlanmasıyla ilçenin gözde caddesi modern bir görünüme kavuşacak.

Eskişehir Caddesi'nde Sıcak Asfalt ve Tretuvar Çalışmaları Devam Ediyor

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Mahmudiye ilçesinin kalbi olan Eskişehir Caddesi'ndeki sıcak asfalt ve tretuvar çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmanın tamamlanmasıyla ilçenin gözde caddesi modern bir görünüme kavuşacak.

Sorunsuz bir üst yapı için kent merkezinin yanı sıra kırsal ilçe ve mahallelerinde yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarını aralıksız sürdüren Büyükşehir Belediyesi, yoğun mesaisini sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekiplerince, Mahmudiye ilçesinde çalışmalar aralıksız devam ediyor. Mahmudiye'nin kalbi olan Eskişehir Caddesi'ni konforlu ve modern bir görünüme kavuşturmak üzere çalışmalarını sürdüren ekipler, sıcak asfalt serimi ve tretuvar çalışmalarında sona yaklaştı.

Çalışmaların kısa sürede tamamlanacağını ifade eden Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, ilçe merkezleri ve kırsalda çalışmaların 2023 çalışma programına göre aralıksız sürdürüldüğünü ifade ettiler.