Eskişehir Büyükşehir Veterinerleri, Tedavileri Tamamlanan Hayvanları Doğaya Saldı

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi Müdürlüğü veterinerleri tarafından tedavileri tamamlanan 11 yabani kuş ve iki yılan doğaya salındı.

Eskişehir'de hayvanseverler tarafından bulunan dokuz kerkenez, iki kulaklı orman baykuşu ve iki hazer yılanı; Doğa Koruma ve Milli Parklar Eskişehir Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

İlk müdahalesi yapılan yaban hayvanları, daha sonra tedavileri ve bakımları için hayvanat bahçesine götürüldü. Tedavi ve bakımları tamamlanan hayvanlar Eskişehir Hayvanat Bahçesi ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Eskişehir Şube Müdürlüğü ekiplerince doğaya bırakıldı.

Konuyla ilgili bilgi veren Eskişehir Hayvanat Bahçesi yetkilileri, şunları söyledi:

"Kerkenezlerin geliş nedeni kuşların yuvadan düşmesiyle ilgili. Yavru iken vatandaşlarımızın bulması nedeniyle bizlere ulaşıyor. Tedavilerini yapıp doğaya salıyoruz. Hazer yılanı ise şehir içinde bulundu. Farklı yerlere girmişler ve onlar oradan alındılar. Bu yılanlar özellikle zehirsizdir. Çok kızdırılmadıkça zarar vermezler fare ve tavşan gibi hayvanları yiyerek yaşarlar. Kulaklı orman baykuşları da yavru iken geldiler. Yetişkin olunca tekrar doğaya salıyoruz. Burada yapacağımız en büyük şey yavruları olduğu yerden hemen almamak. Bir süre bekleyip yırtıcı hayvanlardan uzak yere koyulmalı. Annesi daha sonra yavrularını gelip alıyor. Buna özellikle dikkat edilmeli."

ANKA / Yerel