Eskişehir Büyükşehir Sporcularından Artistik Yüzmede Büyük Başarı - Haberler

Eskişehir Büyükşehir Gençlik ve Spor Kulübü yüzücüleri, İstanbul'da düzenlenen Türkiye Uluslararası Artistik Yüzme Şampiyonası'nda büyük bir başarı elde ederek Türkiye 3'üncüsü oldular.

Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından düzenlenen Uluslararası Artistik Yüzme Şampiyonası, İstanbul'da gerçekleştirildi.

20-21-22 Mayıs 2022 tarihlerinde Cemal Kamacı Spor Kompleksi Yüzme Havuzu'nda yapılan şampiyona, büyük heyecana sahne oldu.

Solo, Duet, Mix Duet, Takım, Free Combination kategorilerinde yapılan müsabakalarda, 7-8 yaş, 9-10 yaş, 12 yaş ve altı, 13-15 yaş, junior, senior yaş grupları madalya mücadelesi verdi.

Eskişehir Büyükşehir Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları Feyza Durceylan ve Beren Üstün, gösterdikleri başarılı performansla junior kategorisinde teknik düet Türkiye 3'üncüsü oldu.