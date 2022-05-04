Eskişehir Büyükşehir, On Binlerce Çiçek Dağıttı

ESKİŞEHİR (ANKA) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı nedeniyle mezarlıklarda yakınlarını ziyarete giden vatandaşlara kendi seralarında yetiştirdiği on binlerce çiçeği ücretsiz olarak dağıttı.

Kendi seralarında özenle yetiştirdiği çiçekler ile cadde ve bulvarları donatan Büyükşehir Belediyesi, özel günlerde Eskişehirlileri unutmuyor.

Büyükşehir Belediyesi geleneksel hale getirdiği ve yıllardır devam eden uygulamayı bu yıl da sürdürerek arife günü kent merkezindeki mezarlıklarda yakınlarını ziyarete gelen vatandaşlara, on binlerce çiçeği ücretsiz olarak dağıttı.

Asri, Esentepe ve Zincirlikuyu Mezarlıkları başta olmak üzere tüm ilçelerin merkez mezarlıklarında yıllardır olduğu gibi bu bayramda da çiçek dağıtımı yapıldı.

Mezarlık giriş ve çıkışlarına kurulan stantlarda dağıtım yapılırken, Asri Mezarlık için hizmte sunulan ring hattı ile de vatandaşlara ulaşımda büyük kolaylık sağladı.

Çiçek dağıtımı nedeniyle Başkan Yılmaz Büyükerşen'e teşekkür eden vatandaşlar, "Kabir ziyaretlerimizde bir gelenek olan uygulama nedeniyle Başkanımız Yılmaz Büyükerşen'e çok teşekkür ederiz. Çiçeklerimizi aldık ve sevdiklerimizin kabirlerinde en güzel yerlere diktik. Çok zarif ve çok güzel bir uygulama. Emeği geçenleri kutlarız" dediler.