Eskişehir Büyükşehir Öğrencilere Yaz Okulu Düzenliyor

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, ESMEK ( Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sanat Meslek Eğitim Kursları), Bilim Deney Merkezi, Masal Şato Su ve Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi destekleriyle yaz tatili için öğrencilere yeni kurslar başlattı.

Eğitimde fırsat eşitliği kapsamında her yıl binlerce kursiyere farklı alanlarda ücretsiz eğitimler sunan ESMEK, Bilim Deney Merkezi, Masal Şato Su ve Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi tatille eğitimi bir araya getirdi. Yüzlerce çocuğa her yıl ilgi alanlarına göre birçok seçenek sunarak yaz tatilini renklendiren Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, ESMEK Yaz Okulu, Yaz dönemi su sporları eğitimi, yaz dönemi çocuk spor eğitimleri, Bilim Deney Merkezi ve Masal Şatosu atölyeleri ile bu yıl da öğrenciler için birçok kurs açılacak.

KAYITLAR YÜZ YÜZE GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sanat Meslek Eğitim Kursları (ESMEK) tarafından Yaz Okulu kayıtlarının 20 Haziran'dan 7 Temmuz'a kadar süreceğini belirten ESMEK, bilişim, eğlenceli eğitimler, el sanatları, enstrüman, kişisel gelişim, sanat ve tasarım, ses ve müzik, spor ve dans branşlarındaki eğitimlerin 18 Temmuz'da başlayacağını belirtti. Kayıtların yüz yüze gerçekleştirildiği kurslarda Meslek Edindirme ve Eğitim Merkezi, Yunus Emre Eğitim Merkezi, Emek Eğitim Merkezi, 71 Evler Eğitim Merkezine vatandaşların yoğun ilgisi devam ediyor. Kayıtlar hakkında bilgi almak isteyen vatandaşlar 0222 220 76 88-99 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilecek.

Bilim ile ilgilenen çocukların durağı olan Bilim Deney Merkezi ve Sabancı Uzay Evi, 22-25 Haziran tarihleri arasında gerçekleştireceği atölyelerle yaz programına başlayacak. Aşı Termosu, Görevimiz Robot, İskelet Sistemimiz Nasıl Çalışıyor?, Depreme Dayanıklı Bina Tasarlıyoruz Atölyelerine kayıt olmak için 444 8 236 numaralı telefondan Bilim Deney Merkezi ve Sabancı Uzay Evi yetkilileri ile görüşerek bilgi alınabiliyor ve rezervasyon yaptırılabiliyor.

Çocukların hayal dünyasının gelişimine büyük katkı sağlayan Masal Şatosu ise Temmuz-Ağustos ayları içerisinde yürüteceği yaratıcı drama, çocuklar için felsefe (P4C), sessiz kitaplar ile görsel okuma, sanat, ekoloji, gastronomi atölyeleri ile çocuklarla buluşmaya hazırlanıyor. Masal Şatosu tölye kayıtları için vatandaşların sosyal medya hesaplarını takipte olması gerekiyor.

ANKA / Yerel