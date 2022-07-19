Eskişehir Büyükşehir'in Laser Yelkenli Tekne Eğitimleri Sürüyor
ANKA - Yerel
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Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği Laser Yelkenli (ILCA) Tekne Eğitimleri, Sarısungur Mamuca Göleti Su Sporları Merkezi'nde devam ediyor.
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Laser Yelkenli (ILCA) Tekne Eğitimleri, Sarısungur Mamuca Göleti Su Sporları Merkezi'nde devam ediyor.
Büyükşehir Belediyesi ve Büyükşehir Gençlik ve Spor Kulübü'nün iş birliğiyle yürütülen eğitimlerde, 20 katılımcıya 18 saatlik temel yelkencilik eğitimi veriliyor.
ANKA / Yerel