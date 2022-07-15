Eskişehir Büyükşehir'in Çocuklara Yönelik Düzenlediği Optimist Tekne Eğitimlerinin İlk Dönemi Tamamlandı - Haberler

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Eskişehir Büyükşehir'in Çocuklara Yönelik Düzenlediği Optimist Tekne Eğitimlerinin İlk Dönemi Tamamlandı

ANKA - Yerel
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Eskişehir Büyükşehir'in Çocuklara Yönelik Düzenlediği Optimist Tekne Eğitimlerinin İlk Dönemi Tamamlandı

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ile Belediye’nin Gençlik ve Spor Kulübü’nün ortaklaşa düzenlediği, optimist tekne eğitimlerinin birinci dönemi tamamlandı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ile Belediye'nin Gençlik ve Spor Kulübü'nün ortaklaşa düzenlediği, optimist tekne eğitimlerinin birinci dönemi tamamlandı.

Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı içinde yer alan yapay gölette yürütülen yaz okulu eğitimlerinin ilk dönemi sona erdi. Çocukları küçük yaşta su sporlarıyla tanıştırmayı amaçlayan Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nın düzenlediği yaz okulu eğitimlerine, 8 ile 12 yaş arası 41 çocuk katıldı.

Üç hafta boyunca, salı-perşembe, çarşamba-cuma ve cumartesi-pazar günleri olmak üzere beş grup halinde sürdürülen eğitimlerde çocuklar, optimist yelkenleri ile temel yelkencilik eğitimi aldı. Temel yelkencilik eğitimi alan çocuklar, optimist teknelerini tamamıyla kurup suda sorunsuz kullanabilir hale geldi.

İkinci dönem optimist tekne eğitimleri için kayıtlar devam ediyor. Eğitimlere katılmak isteyen ve yüzme bilen çocuklar, Sazova Bilim Sanat ve Kültür Parkı'nda bulunan idari binada kayıt yaptırılabilecek. Eğitimler, hafta içi ve hafta sonu olmak üzere çeşitli gruplarda, toplam 18 saat üzerinden düzenlenecek ve ağustos ayının sonuna dek devam edecek.

ANKA / Yerel

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