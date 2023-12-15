Eskişehir Büyükşehir Gençlik ve Spor Kulübü Özel Sporcuları 10 Madalya Kazandı

Antalya'da düzenlenen Özel Sporcular Türkiye Yüzme Şampiyonası'nda Eskişehir Büyükşehir Gençlik ve Spor Kulübü'nün özel sporcuları, çeşitli kategorilerde gösterdikleri başarılı performansla toplamda 10 madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

Antalya'da düzenlenen Özel Sporcular Türkiye Yüzme Şampiyonası'nda Eskişehir Büyükşehir Gençlik ve Spor Kulübü'nün özel sporcuları, çeşitli kategorilerde gösterdikleri başarılı performansla toplamda 10 madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

Yetiştirdiği başarılı sporcular ile farklı branşlarda önemli başarılara imza atan Büyükşehir Gençlik ve Spor Kulübü başarılarına bir yenisini daha ekledi. Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu tarafından Antalya'da düzenlenen Özel Sporcular Türkiye Yüzme Şampiyonası büyük heyecana sahne oldu.

Şampiyonaya katılan Eskişehir Büyükşehir Gençlik ve Spor Kulübünün özel sporcuları Efe Alpat Güler, Gizem Koyunbakan ve Muhammed Eyüp Karabacak, çeşitli kategorilerde yaptıkları yarışlardan toplamda 10 madalya ile döndüler.

Efe Alpat Güler, 50 m, 100 m ve 200 m kurbağalamada birinci, 200 m ferdi karışık kategorisinde ikinci, 100 m kelebekte ise birinci olarak toplam 5 madalya kazandı. Gizem Koyunbakan ise 100 serbestte birinci, 50 m sırtüstünde ise birinci olarak toplamda 2 madalyaya ulaştı. Muhammed Eyüp Karabacak da 100 m serbest, 100 m sırtüstü ve 200 m serbest kategorilerinde üçüncü olarak toplamda 3 madalya elde etti.

Büyükşehir Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Oğuzhan Özen de şampiyonada gösterdikleri başarı ile büyük gurur yaşatan özel sporcuları ve antrenörlerini kutlayarak, turnuvaya katılan tüm sporcuları tebrik etti.