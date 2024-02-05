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Eskişehir Büyükşehir Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Futbol Takımı Lider Kapattı

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TFF Kadınlar 3. Ligi 13. grupta yer alan Eskişehir Büyükşehir Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Futbol Takımı, deplasmanda Bursa Soğanlıspor'u 4-3 mağlup ederek haftayı lider kapattı.

TFF Kadınlar 3. Ligi 13. grupta yer alan Eskişehir Büyükşehir Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Futbol Takımı, deplasmanda Bursa Soğanlıspor'u 4-3 mağlup ederek haftayı lider kapattı.

3. Lig 13. Grup'ta yer alan Eskişehir Büyükşehir Gençlik ve Spor Kulübü, lig lideri Bursa Soğanlıspor ile Bursa Yıldırım Vatan Sahası'nda karşılaştı. Karşılaşmada tempolu futbolu ile rakibine baskı kuran genç ekip, rakibini 4-3'lik skorla mağlup ederek ligde üçte üç yaptı. Büyükşehir'in başarılı kadınları bu skorla ligin üçüncü haftasını 9 puanla lider tamamladı.

8 takımın yer aldığı 13. grupta 4. hafta ise Eskişehir ekibi sahasında Bursa Ufuk Spor'u ağırlayacak. Karşılaşma, 10 Şubat Cumartesi günü saat 12.00'de Osmangazi Semt Sahası'nda oynanacak.

Kaynak: ANKA / Yerel

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