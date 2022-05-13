Eskişehir Büyükşehir'e Çevre Ödülü

ESKİŞEHİR (ANKA) - Boğaziçi Üniversitesi Elektroteknoloji Kulübü (BUEC) tarafından düzenlenen Boğaziçi Çevre Ödülleri sahiplerini buldu. Düzenlenen ödül töreninde, "Yılın Çevreci Yerel Yönetimi" ödülünün sahibi Eskişehir Büyükşehir Belediyesi oldu.

Boğaziçi Üniversitesi, Güney Kampüsü Albert Long Hall Salonu'nda gerçekleşen ödül törenine çok sayıda davetli katıldı.

15 ayrı kategoride ödüllerin sahiplerini bulduğu gecede, Konya Büyükşehir Belediyesi, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile birlikte aday gösterilen Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, sürdürülebilir şehircilik anlayışıyla hayata geçirdiği, entegre atık bertaraf ve enerji üretim tesisi, tramvay sistemi projesi, park ve yeşil alan uygulama örnekleri, yenilenebilir enerji ve bisiklet yolu projesi gibi çevre dostu projeleri ile halk oylaması ve jüri komitesinin oyları sonucunda ödül almaya hak kazandı.

Geceye katılan Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Serap Aylin Şener, ödülü Boğaziçi Üniversitesi Elektroteknoloji Kulübü yönetim kurulu üyesi Enes Furkan Arslan'dan aldı.

Gece, ödül alanların toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.