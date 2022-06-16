Eskişehir Büyükşehir'den Ulaşımda Düzenleme

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi 18-19 Haziran'da yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022-YKS) ile ulaşımda yaz dönemine geçiş nedeniyle tramvay ve otobüs sefer saatlerinde düzenlemeye gitti.

Konuyla ilgili sınava girecek adaylardan ve sınav görevlilerinden gelen talep üzerine harekete geçen Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, ESTRAM ile görüşerek 18-19 Haziran'da YKS'ye girecek adaylar için yeni bir düzenleme yaptı. Yapılan düzenlemeye göre 18 Haziran Cumartesi saat 10: 15'te başlayacak sınav için tramvaylarda karşılıklı seferler, tüm gün boyunca hafta içi sefer saatlerine göre hizmet verecek. Otobüslerde ise uygulama 18: 00'a kadar hafta içi sefer saatleri uygulanacak. Aynı uygulama sınavın ikinci günü olan 19 Haziran Pazar günü de geçerli olacak.

YAZ PROGRAMINA GEÇİŞ YAPILIYOR

Okulların kapanması ve yaz dönemine girilmesi ile 20 Haziran 2022 Pazartesi gününden itibaren tramvay seferlerinde sefer saatleri de değiştiriliyor. ESTRAM'dan yapılan açıklamada, "ESTRAM olarak 20 Haziran 2022 Pazartesi günü, okulların kapanması sebebiyle yaz çalışma programına geçiş yapıyoruz. Bu kapsamda tramvay sefer saatlerimizde değişiklik olacaktır. Yeni sefer saatleri ESTRAM web sayfamız olan www.estram.com.tr adresinden takip edilebilecek" denildi.

Tramvay ve otobüs kullanacak vatandaşların mağduriyet yaşamaması için www.eskisehir.bel.tr adresinin duyurular bölümünden sefer saatlerini kontrol etmesi gerekiyor.

ANKA / Yerel