Eskişehir Büyükşehir'den Turizm Haftasında Özel Konuklara Şehir Turu

ESKİŞEHİR (ANKA) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı birimlerden destek alan özel ilgi grupları, Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında kentin turistik merkezlerini gezip görme imkanı buldu.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından Turizm Haftası kapsamında anlamlı bir etkinliğe imza atıldı.

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Turizm ve Tanıtma Şube Müdürlüğü'nce hazırlanan proje ile dezavantajlı gruplar, kentin turistik merkezlerini gezme imkanı buldu.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Kadın Danışma ve Dayanışma Merkezi, Es Çocuk Evi, Çocuk Hakları Birimi ve Zihinsel Engelliler Gündüz Yaşam Evi'nden destek alan özel ilgi gruplarından oluşan 169 kişi için gezi düzenlendi.

Hafta boyunca yapılan etkinlikler kapsamında Yılmaz Büyükerşen Balmumu Heykeller Müzesi, Hayvanat Bahçesi, Bilim Deney Merkezi, Masal Şatosu, Su Altı Dünyası, tarihi Odunpazarı Evleri gezildi.