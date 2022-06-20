Eskişehir Büyükşehir'den Tüm Biçerdöverciler ve Hasat Makinacıları Federasyonu ile İş Birliği

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkınmayı geliştirmek ve tarımsal faaliyetleri desteklemek için sürdürdüğü çalışmalar kapsamında Tüm Biçerdöverciler ve Hasat Makinacıları Federasyonu ile iş birliği mutabakatı imzaladı.

Olumsuz ekonomik koşullar ve mazot fiyatlarının artmasıyla hasadını gerçekleştirmede zorlanan, Çiftçi Kayıt Belgesine sahip 100 dekarın altında tarlası olan üreticinin, 50 dekarlık hububatını hasat edeceğini Nisan ayında yaptığı açıklamayla duyuran Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, bu konuda Tüm Biçerdöverciler ve Hasat Makinacıları Federasyonu ile iş birliği yapıyor.

İmzalan mutabakat kapsamında Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından belirlenen çiftçilerin hasat işlemlerinde dane kayıplarını önleme ve mahsul verimliliğini koruma gibi çeşitli konularda Federasyon ile birlikte çalışacaklarını belirten Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Senem Ekinci, "Bu çalışmada hasat, Tarım ve Orman Bakanlığının hasat talimatı esaslarına göre yürütülecektir. Ülkemiz ve Eskişehir'de genel hasat kayıp oranı yüzde 5'tir. Bu proje kapsamında hasat kayıp oranının yüzde 1'e düşürülmesini hedefliyoruz. İlimiz verim ortalaması olan 300kg/da baz alındığında dekar başına 12 kg ürün çiftçiye kazanç olarak sağlanacak. Böylelikle çiftçimize hem hasat hem de ürün desteği sağlamış olacağız. Zor zamanlardan geçen üreticilerimize destek olmamız için belediyemizle iş birliği yapan Tüm Biçerdöverciler ve Hasat Makinacıları Federasyonu Başkanı Ahmet Saltık'a teşekkür ederim" dedi.

Büyükşehir Belediyesi'nin çiftçi destek projesine iş birliği mutabakatı ile katkıda bulunacakları için büyük mutluluk duyduklarını belirten Tüm Biçerdöverciler ve Hasat Makinacıları Federasyonu Başkanı Ahmet Saltık, bereketli bir hasat dönemi yaşanması temennisinde bulundu.

ANKA / Yerel