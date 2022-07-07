Eskişehir Büyükşehir'den Mezarlıklarda Çiçek Hizmeti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Eskişehir Büyükşehir'den Mezarlıklarda Çiçek Hizmeti

ANKA - Yerel
 - Güncelleme:
Eskişehir Büyükşehir'den Mezarlıklarda Çiçek Hizmeti

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı’nda mezarlıklara ziyarete giden Eskişehirlilere ücretsiz çiçek dağıtacak.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı'nda mezarlıklara ziyarete giden Eskişehirlilere ücretsiz çiçek dağıtacak.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı nedeniyle arife günü mezarlıklara ziyarete gidecek Eskişehirlilere yakınlarının kabirlerine dikmeleri için on binlerce çiçek dağıtacak.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, geleneksel hale getirdiği uygulamayı bu yıl da sürdürerek arife günü mezarlıklarda yakınlarını ziyarete gelen vatandaşlara çiçekleri ücretsiz olarak dağıtacak. Asri, Odunpazarı, Esentepe ve Zincirlikuyu Mezarlıklarında yıllardır olduğu gibi bu Kurban Bayramı da çiçek dağıtımı gerçekleştirecek. Ayrıca vatandaşların kabir ziyaretlerini gerçekleştirebilmesi için Asri Mezarlığa arife gününden itibaren bayram süresince ücretsiz otobüs ring seferleri düzenlenecek.

ANKA / Yerel

Kurban Bayramı Eskişehir Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.
title