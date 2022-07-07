Eskişehir Büyükşehir'den Mezarlıklarda Çiçek Hizmeti

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı'nda mezarlıklara ziyarete giden Eskişehirlilere ücretsiz çiçek dağıtacak.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı nedeniyle arife günü mezarlıklara ziyarete gidecek Eskişehirlilere yakınlarının kabirlerine dikmeleri için on binlerce çiçek dağıtacak.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, geleneksel hale getirdiği uygulamayı bu yıl da sürdürerek arife günü mezarlıklarda yakınlarını ziyarete gelen vatandaşlara çiçekleri ücretsiz olarak dağıtacak. Asri, Odunpazarı, Esentepe ve Zincirlikuyu Mezarlıklarında yıllardır olduğu gibi bu Kurban Bayramı da çiçek dağıtımı gerçekleştirecek. Ayrıca vatandaşların kabir ziyaretlerini gerçekleştirebilmesi için Asri Mezarlığa arife gününden itibaren bayram süresince ücretsiz otobüs ring seferleri düzenlenecek.

ANKA / Yerel