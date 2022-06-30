Eskişehir Büyükşehir'den Kastamonu'ya Destek - Haberler

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Eskişehir Büyükşehir'den Kastamonu'ya Destek

ANKA - Yerel
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Eskişehir Büyükşehir'den Kastamonu'ya Destek

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Marmaris’te meydana gelen yangının ardından Kastamonu’da yaşanan sel felaketi nedeniyle bölgeye destek ekip gönderdi.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Marmaris'te meydana gelen yangının ardından Kastamonu'da yaşanan sel felaketi nedeniyle bölgeye destek ekip gönderdi.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi afet bölgelerine ihtiyaçlar doğrultusunda yardım göndermeye devam ediyor. Muğla Marmaris'te yaşanan yangın nedeniyle söndürme çalışmalarına destek veren Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Kastamonu'da yaşanan sel felaketinin yaralarını sarmak için de ihtiyaç doğrultusunda destek ekip gönderdi.

Yoğun yağışlar sebebiyle Kastamonu Bozkurt'ta yaşanan sel felaketi büyük zarara yol açtı. Bozkurt ilçesinde yağışın sona ermesi ve selin çekilmesinin ardından bölge balçık ve çamur altında kalırken temizlik çalışmalarına destek amacıyla Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ile ESKİ, zarar gören ilçeye 3 kamyon gönderdi. Halen devam eden yoğun çalışmalara destek veren Büyükşehir Belediyesi ekipleri, temizlik çalışmalarının tamamlanmasının ardından Eskişehir'e dönecek.

ANKA / Yerel

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