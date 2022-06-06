Eskişehir Büyükşehir'den Kampçılara Müjde - Haberler

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Frig Vadisi'nin kalbi olan Yazılıkaya'ya, içerisinde tüm imkanların bulunduğu bir kamp alanı oluşturup ücretsiz olarak hizmete açtı.

Kent merkezinin yanı sıra ilçelerde de turizm hareketliliğine büyük önem veren Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, kampseverler için önemli bir düzenleme yaptı.

Bu kapsamda Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından Han İlçesi Yazılıkaya Mahallesi'nde doğa ile iç içe kamp yapmak isteyenler için kamp alanı oluşturdu.

Binlerce yıllık gizemli tarihi ile büyük bir dünya mirası olan Yazılıkaya Anıtı (Midas) ile komşu olan kamp alanında, 4 araçlık karavan alanı, turlar için 4 otobüslük alan, 7 araçlık da otomobil park yeri oluşturuldu. Ayrıca çadır kamp alanı da düzenlendi. Bölge girişine bir de güvenlik noktası oluşturuldu.

Yapılan çalışma ile ilgili bilgi veren Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı yetkilileri, "Araçlarıyla gelecekler dışında çadır kampını sevenler için de bölgede çadır kamp alanı ayrıldı. Ayrıca ahşap çadır kamp platformu kuruldu. Kamp ve geziler için gelecek turistlerin rahat ve konforlu bir gezi yapabilmesi için kamp alanında duş, tuvalet ve ihtiyaçlarını karşılayacakları bir de kafe bulunuyor. Doğa sevenleri, doğa ile iç içe bir tatil düşünenler Yazılıkaya sizleri bekliyor" dediler.

Yetkililer hizmete açılan kamp alanının ücretsiz olarak misafirlerini ağırlayacağını belirtti.

ANKA / Yerel