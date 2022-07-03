Eskişehir Büyükşehir'den Han ve Seyitgazi Yollarına Sıcak Asfalt Çalışması - Haberler

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Eskişehir Büyükşehir'den Han ve Seyitgazi Yollarına Sıcak Asfalt Çalışması

ANKA - Yerel
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Eskişehir Büyükşehir'den Han ve Seyitgazi Yollarına Sıcak Asfalt Çalışması

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Han ve Seyitgazi ilçelerini birbirine bağlayan; Yazılıkaya-Çukurca ve Şükranlı-Sarıcailyas-Örencik Mahalleleri arasında kalan güzergahta sıcak asfalt serimi yapıyor.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Han ve Seyitgazi ilçelerini birbirine bağlayan; Yazılıkaya-Çukurca ve Şükranlı-Sarıcailyas-Örencik Mahalleleri arasında kalan güzergahta sıcak asfalt serimi yapıyor.

Kent merkezi ve kırsalda sorumluluk alanında bulunan alanlarda asfalt çalışmalarını sürdüren Belediye, Han ve Seyitgazi ilçelerini birbirine bağlayan ve altyapı çalışmaları tamamlanan yollara sıcak asfalt döküyor.  Ekipler, 27 kilometre uzunluğundaki yolda çalışmalarına devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, çalışma yapılan yolun 31 Ekim 2022 tarihine kadar araç trafiğine kapalı olacağını ancak yurttaşların alternatif yol güzergahlarını ve servis yolunu kullanabileceğini belirtti. Yetkililer yurttaşları, güzergah üzerinde bulunan trafik işaret ve işaretçilerine uymaları konusunda da uyardı.

ANKA / Yerel

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