Eskişehir Büyükşehir'den Çiftçilere Eğitim Semineri - Haberler

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü iş birliği ile toprak analizi, sulama ve gübreleme konularında çiftçilere yönelik eğitim semineri düzenlendi.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, üreticilere yönelik desteklerin yanı sıra eğitim faaliyetlerini de sürdürüyor.

Bu kapsamda çiftçilere yönelik Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ve Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü iş birliği ile Haller Gençlik Merkezi Seminer Salonu'nda, toprak analizi, sulama ve gübreleme konularında bir eğitim semineri düzenlendi.

Seminerin konuşmacılığını ise Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Tarımsal Sulama ve Arazi Islahı Birim Başkanı Ziraat Mühendisi Demet Uygan, Toprak ve Bitki Besleme Bölümü görevlileri Ziraat Mühendisi Adnan Cengiz ve Ziraat Mühendisi Kadriye Taşpınar ile Tarımsal Sulama ve Arazi Islahı Bölümü görevlisi Ziraat Mühendisi Yavuz Fatih Fidantemiz yaptı.

Odunpazarı Ziraat Odası ve Tepebaşı Ziraat Odası üyesi çiftçilerin katıldığı seminerde, üreticiler merak ettikleri soruları da sorma imkanı buldu.