Eskişehir Büyükşehir'den 23 Nisan'da '8. Çocuk Şenliği'

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı’nda ‘8. Çocuk Şenliği’ne ev sahipliği yapacak.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı'nda '8. Çocuk Şenliği'ne ev sahipliği yapacak.

EBB, dünyada çocuklara armağan edilen tek bayram olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda, çocukları '8. Çocuk Şenliği' ile buluşturacak. Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı'nda 23 Nisan Pazar günü 10.00 ile 17.00 saatleri arasında yapılacak Çocuk Şenliği'nde gün boyu müzik ve sahne şovları, spor gösterileri, oyunlar ve yarışmalar olacak. Kurulacak stantlarda da kurumlar ile sivil toplum kuruluşları bayrama özel atölyeler ve etkinlikler düzenleyecek.