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Eskişehir Büyükşehir Çifteler'de Abone Bağlantılarını Yeniliyor

ANKA - Ayten Dilan Özgür - Yerel
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Eskişehir Büyükşehir Çifteler'de Abone Bağlantılarını Yeniliyor

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ESKİ) Genel Müdürlüğü tarafından Çifteler İlçesi’ne bağlı Sakarya Mahallesi Girne Caddesi ve Adalar Mahallesi Emniyet Bulvarı üzerinde, abone bağlantıları yenileniyor.

ESKİŞEHİR (ANKA) -

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ESKİ) Genel Müdürlüğü tarafından Çifteler İlçesi'ne bağlı Sakarya Mahallesi Girne Caddesi ve Adalar Mahallesi Emniyet Bulvarı üzerinde, abone bağlantıları yenileniyor.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ESKİ) Genel Müdürlüğü ekiplerinin ilçelerde çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda Çifteler Girne Caddesi ve Emniyet Bulvarı üzerinde oluşan su patlaklarını ve arızalarını önlemek amacıyla, ESKİ ekipleri tarafından yeni içme ve kullanma suyu hattı çekildi. Bu çalışmanın ardından, bölgede bulunan eski ve yıpranmış şebeke hattını kullanan aboneler, yeni çekilen içme ve kullanma suyu hattı üzerinden hizmet almaya başladılar.

ANKA / Ayten Dilan Özgür - Yerel

Su ve Kanalizasyon İdaresi, Büyükşehir Belediyesi, Eskişehir, su, Yerel, Haberler

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