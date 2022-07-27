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Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Yol Çalışmalarını Sürdürüyor

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Yol Çalışmalarını Sürdürüyor

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB) tarafından yapımı sürdürülen Söğüt-Uludere yolundaki çalışmalar devam ediyor.

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Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB) tarafından yapımı sürdürülen Söğüt-Uludere yolundaki çalışmalar devam ediyor.

25 Temmuz'da kısmen trafiğe kapatılan Söğüt-Uludere yolunun Ankara-Bursa çevreyolu köprülü kavşağı ile Aktürk Sokak kesişimine kadar olan kısımda genişletme çalışmaları sürüyor. Yolda; altyapı freze traşlama, PMT (plentmiks temel) sıkıştırma ve serim çalışması yapan Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler, altyapı işlemleri sonrası sıcak asfalt serimi yapacak.

Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin alternatif güzergahlardan ulaşımı sağlayabileceklerini hatırlatarak, trafik işaret ve işaretçilerine dikkat edilmesi konusunda uyardı.

ANKA / Yerel

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