Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ve Han Belediyesi İşbirliğiyle Lavanta Balı Üretim Projesi

ESKİŞEHİR (ANKA) -

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ve Han Belediyesi işbirliğiyle Lavanta Balı Üretim Projesi yapılan törenle hayata geçirildi. Törende konuşan Başkan Büyükerşen, "Kadınların emeklerine ve yapacakları üretime güveniyorum" dedi.

Ekonomik yönden zor günlerden geçen üreticiler için, Han ilçesindeki şehrimizin en büyük lavanta bahçesinde üretim devam ederken, Hanlı kadınlar için önemli bir projeye daha imza atıldı. Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nca hazırlanan Lavanta Balı Üretim Projesi, yapılan törenle hayata geçirildi. Daha önce lavanta yağı, lavanta sabunu, cilt temizleme suyu, çay ve hediyelik ürünler üreten kadınlar şimdi de lavanta balı üretecekler.

TOPLAM 90 ADET ARI ÇITALI KOVAN

Proje kapsamında 16 üretici kadına toplam 90 adet arı çıtalı kovan ve yedek kovan ile temel arıcılık malzemeleri verildi. Kadınların üretecekleri ballar, Büyükşehir Belediyesi tarafından alım garantili olacak. Ballar, Üretici Market aracılığı ile vatandaşlara ekonomik olarak satışa sunulacak. Han ilçesi Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan projenin tanıtım ve malzeme dağıtım törenine Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Han Belediye Başkanı Erdal Şanlı, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ayşe Ünlüce, Büyükşehir Belediyesi bürokratları, Hanlı kadınlar ve vatandaşlar katıldı.

"KALKINMADA KADINLARIN ÖNEMİ ÇOK BÜYÜKTÜR"

Projenin kadınlara güç vereceğini belirten Başkan Büyükerşen, "Bir dönemler kendi kendine yeten güzel ülkemiz, yanlış tarım politikaları ve ekonomik kriz nedeniyle zor günler yaşıyor. Domates, biber gibi en temel ihtiyaçlar bile tane ile alır hale geldi. Böyle bir süreçte siz değerli üreticilerimizin desteklenmesi gerektiğini biliyoruz. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi olarak imkanlarımız ölçüsünde, yıllardır verdiğimiz farklı desteklere bugün bir yenisini daha ekliyoruz. Kalkınmada kadınların önemi çok büyüktür. Burada yapılacak üretime, Hanlı kadınlarımızın emeklerine güveniyoruz. Kırsal kalkınma destekleme projelerimizde, kadınlar öncü olsun istiyoruz. Han'ın Eli Kadın Kooperatifimiz üzerinden, üretilen lavanta balını biz alıp, biz satacağız ve elde edilen geliri kadınlarımıza vereceğiz. Arıcılık konusunda büyük ümitler besliyorum. Kısa sürede bu kovanların içerisinde yetişecek ballarla, tatlı gelirler kazanmanızı diliyorum" dedi.

"KAZANAN İLÇEMİZ KADINLARI KAZANAN ÜRETENLER OLACAK"

Han Belediye Başkanı Erdal Şanlı da proje nedeniyle Başkan Yılmaz Büyükerşen ve emeği geçenlere teşekkür ederek, "Kazanan ilçemiz kadınları kazanan üretenler olacak. İlerleyen zamanda lavanta ve ıhlamur balı patentini de alacağız" diye konuştu.

Hanlı üretici kadınlar da Başkan Yılmaz Büyükerşen'e verdiği destekler nedeniyle teşekkür ettiler. Konuşmaların ardından arıcılık kıyafetlerini giyen Başkan Büyükerşen, Başkan Şanlı ve Hanlı kadınlar, projenin hayırlı olmasını diledi.