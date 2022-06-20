Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Üretici Marketlerde Satışlar Devam Ediyor

Türkiye'nin dört bir yanındaki üreticilere destek amacıyla kurulan Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Üretici Marketlerde, ucuz ve güvenilir ürünlerin satışları devam ediyor. Eskişehirli üreticiler başta olmak üzere 25 üretici kooperatifinin tereyağından kurutulmuş meyveye, bakliyattan tarhanaya yüzlerce ürünü Üretici Marketler sayesinde doğrudan vatandaşa ulaşıyor.

2019 yılında Kurtuluş Mahallesi'nde adliye otoparkının altındaki ilk şubesi ile hizmete açılan Üretici Markete, 2020 yılında Tepebaşı ilçesi Eskibağlar Mahallesi'ndeki Haller Gençlik Merkezi arkasında bir yenisi daha eklenmişti. Şu anda iki şubeye ek olarak Köprübaşı İletişim Sokak'taki büfeyle de hizmete devam eden Üretici Marketler, pazar günleri hariç haftanın 6 günü vatandaşların uygun fiyatlı ve kaliteli ürün ihtiyaçlarını temin edebilmesini sağlıyor.

"KOMİSYONLAR OLMADAN BU SAĞLIKLI VE KALİTELİ ÜRÜNLERİ ESKİŞEHİRLİLERİMİZE ULAŞTIRIYORUZ"

Kırsal Kalkınma Projeleri ile üreticinin yanında olmak için imkanları dahilinde çalışmalarının sürdüğünü belirten Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, "Gerçekleştirdiğimiz çalışmalarımızda hem çiftçilere hem de hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımıza destek olduk. Yeri geldiğinde tohum ve fidan hibeleriyle, küçükbaş hibe programlarımızla üreticilerimize destek olmayı sürdürüyoruz. Üretici Marketlerimiz sayesinde ise üreticimizin kooperatifleşerek ürettiği, birbirinden güzel, lezzetli ve sağlıklı ürünleri satmak için ihtiyaçları olan pazar ihtiyacını karşılıyoruz. Komisyonlar olmadan bu sağlıklı ve kaliteli ürünleri Eskişehirlilerimize ulaştırıyoruz. Ayrıca vatandaşlarımız Halk ekmek, süt, yumurta ve süt ürünlerini de Üretici Marketlerimizden temin edebiliyor. Hizmete açtığımız günden bu yana Üretici Marketlerimize ve dolayısıyla üreticilerimize gösterdikleri büyük ilgiyle destek olan tüm Eskişehirlilere gönülden teşekkür ederim" dedi.

ANKA / Yerel