Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası'ndan 20. Yıla Özel Hatıra Ormanı

Eskişehirliler'i klasik müzikle tanıştıran, genç yeteneklerin keşfinde ve istihdamında ülkenin önemli kaynaklarından biri olan Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası, kuruluşunun 20. yılını Mamuca Mahallesi'nde hatıra ormanı oluşturarak kutladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen tarafından kurulan Senfoni Orkestrası, 2002 yılından itibaren birbirinden özel konserleriyle dinleyici ile buluşuyor. Bu yıl 20. yılını kutlayan Senfoni Orkestrası, Eskişehir'in yeşil doğasına destek olarak, hatıra ormanı oluşturdu.

Mamuca Mahallesi'nde bulunan Eskişehir Büyükşehir Belediyesi arazisine 150'ye yakın ağaç dikimi yapılarak ilk adımı atılan hatıra ormanı açılışına, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Senfoni Orkestrası Genel Sanat Yönetmeni Gülriz Germen, Senfoni Orkestrası Şefi Ender Sakpınar, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ayşe Ünlüce, Genel Sekreter Yardımcısı Senem Ekinci ve Senfoni Orkestrası sanatçıları katıldı.

Senfoni Orkestrası'nın kuruluşunun 20. yılını kutlayan Başkan Büyükerşen, "Hem Senfoni Orkestramız hem de Şehir Tiyatrolarımız için hatıra ormanı açma fikrinin sahibi sevgili kardeşim, Senfoni Orkestrası Yönetim Kurulu Üyesi Yener Büyükerşen, bugün rahatsızlandığı için bizlere katılamadı. Bizler onun adına da burada bir ağaç dikeceğiz. Senfoni Orkestramız 2002 yılından bu yana şehrimizin kültür sanat hayatına yön veriyor. 20 yıldır seslendirdiğiniz eşsiz eserler halkımızla buluşuyor. Sanata yaptığınız katkının yanı sıra şehrimizin doğasına ağaç dikerek destek olmanız beni çok mutlu etti. Sizleri tebrik ediyor ve sanat hayatınızda başarılar diliyorum" dedi.

Kurulduğu günden bu yana Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası Sanat Danışmanlığı ve Orkestra Şefliği görevlerini sürdüren Ender Sakpınar ve orkestranın Sanat Yönetmeni Gülriz Germen, Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'e hem orkestrayı kurduğu için hem de kendilerine verdiği destekler için teşekkür ederek, dinleyicileri klasik müzikle buluşturmaya devam edeceklerini belirttiler.

ANKA / Yerel