Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası'ndan Babalar Günü Konseri

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası, Babalar Günü'ne özel konser verdi.

2002 yılında kurulan Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası, geçen yıllarda düzenlediği ve sezon boyunca büyük ilgi gören 'Film Müzikleri' konserini bu defa Babalar Günü'nde verdi.

FİLMLERİN HAFIZALARA KAZINAN MÜZİKLERİ SESLENDİRİLDİ

Atatürk Kültür Sanat ve Kongre Merkezi'nde, orkestra şefliğini Işın Metin'in yaptığı Babalar Günü özel konserinde, film müzikleri seslendirildi. Kısa sürede biletleri tükenen konserinde bin 200 kişilik salonun tüm koltukları doldu. Konserde, sinema dünyasının gişe rekoru kıran filmlerinin hafızalara kazınan müzikleri seslendirilirken konser sonunda izleyiciler Senfoni Orkestrası'nı dakikalarca ayakta alkışladı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası, Atatürk Kültür Sanat ve Kongre Merkezi'nde 24 Haziran Cuma günü saat 20: 30'da sezon kapanış konserini verecek. Şefliğini Ender Sakpınar'ın yapacağı konserde Hakan Aysev, Hüseyin Likos ve Efe Kışlalı, 'Üç Tenordan Türküler, Aryalar' ile sezonun kapanışını yapacak.

ANKA / Yerel