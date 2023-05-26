Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, Hataylı Çocuklarla Buluştu

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB) Şehir Tiyatroları, Hatay'ın Samandağ ve Kırıkhan ilçelerinde depremzede çocuklarla buluşarak 'Pinokyo' adlı kukla oyununu sahneledi, kukla atölyeleri düzenledi.

EBB Şehir Tiyatroları ekibi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iş birliği ile düzenlenen moral etkinliğinde, Hatay'ın Samandağ ve Kırıkhan ilçelerinin farklı mahallelerini ziyaret etti. Ekip, iki günde 7 temsil sahneleyerek yaklaşık 500 küçük izleyiciyle bir araya geldi.

Oyunların yanı sıra Şehir Tiyatroları ekibinin düzenlediği 4 farklı atölyeye de katılan çocuklar, kağıt kukla ve el kuklası yapımını öğrendi.